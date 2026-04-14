Cierre de FATE: la Justicia ordenó embargar a la empresa por más de $3.000 millones, según el sindicato

El titular del Sutna, Alejandro Crespo, anticipó que hay un fallo contra la compañía por no pagar los salarios. Además, redobló la presión sobre Axel Kicillof para que se involucre en el conflicto.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina (Sutna) informó que la justicia ordenó un embargo del orden de los $3.000 millones a la empresa FATE porque no cumplió con el pago de los salarios como había ordenado hace dos semanas la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala II .

Así lo anunció recientemente el titular del Sutna, Alejandro Crespo , en una concentración previa a la concentración prevista para esta tarde en la Plaza de Mayo .

Crespo también aprovechó la ocasión para redoblar la presión política sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , para que intervenga en el conflicto apoyando la aprobación de una ley de ocupación temporal de la planta que permita retomar la producción de neumáticos para camiones y colectivos.

“El gobernador aún no nos ha respondido al pedido de reunión , cuando él es quien quiere encabezar la oposición y le decimos que no puede haber una oposición con fuerza si está a la derecha de lo que es la justicia argentina”, dijo Crespo en rueda de prensa en la puerta del juzgado laboral.

Y reclamó a Kicillof: “Tiene que pararse con claridad y forma firme adelante de este conflicto en el que pedimos la intervención de la provincia de Buenos Aires para que la fábrica continúe funcionando y garantice que no haya un desastre social por la pérdida de puestos de trabajo y que Argentina no se transforme directamente en una colonia”.

Por otro lado, tal como anticipó ayer Ámbito, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires extendió la conciliación obligatoria que venció este lunes, pese a que la empresa reclamó que no fuera renovada. La decisión abarca 5 días hábiles más, es decir hasta el 21 de abril.

Sanción a FATE por no pagar salarios

Por otro lado, el dirigente sostuvo que el embargo fue resultado de la presentación de un recurso de amparo impulsado por el sindicato para que se cumpla el acta firmada en mayo de 2025, por la cual la empresa se comprometió a no aplicar despidos sin causa y seguir pagando salarios normalmente hasta el 30 de junio de 2026.

Dado que tras el cierre de la planta ocurrido el 18 de febrero pasado, FATE argumentó que ese acuerdo ya no tenía vigencia y no estaba obligada a seguir pagando los sueldos, el gremio presentó un pedido de embargo por $5.300 millones.

Ahora la Justicia determinó que la empresa deberá pagar los sueldos no abonados desde el 18 de febrero a los 920 empleados afectados por el cierre de FATE y seguir haciéndolo hasta fin de junio próximo, según explicó uno de los abogados que representa al Sindicato.

FATE se niega a concretar esos pagos y anticipó que presentará una apelación ante el fallo de la Cámara. Además, sostiene que la reducción gradual del plantel de trabajadores siguió su curso y que en los últimos 15 días hubo otros 24 operarios que firmaron sus acuerdos de desvinculación, bajo el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo.

“Corresponde actualizar que continúa la reducción de la nómina de personal como consecuencia de la suscripción voluntaria de acuerdos de extinción por mutuo acuerdo (…) al momento del labrado del presente acta existen solamente 232 contratos de alta”, aseguró en la última audiencia de conciliación.

La cifra implica una baja respecto de los 263 casos informados en la audiencia del 1 de abril, respecto del número original de 920 trabajadores afectados por el cierre de la fábrica que ocurrió el 18 de febrero. En esa línea, la compañía sostuvo que el proceso de desvinculación avanza con alto nivel de adhesión y sin irregularidades.

“Los más de 670 trabajadores que voluntariamente suscribieron dichos acuerdos lo hicieron en ejercicio de su libre voluntad, sin coacción alguna, incluyendo numerosos directivos y miembros del propio Sutna”, aseguró.

Y agregó que “una cifra cercana al 80% de la dotación total de la compañía se retiró de la misma, desinteresándose de la situación de FATE”.

"Sólo existe un grupo de alta, producto del cumplimiento de la conciliación obligatoria, del orden de los 230 empleados, que incluye un importante número de delegados, ex delegados y miembros de distintos estamentos de la seccional San Fernando del Sutna y el Sutna Nacional", completó la empresa.