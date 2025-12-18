Quién es Eugene Shvidler, el multimillonario ruso-estadounidense que sorprende con su patrimonio + Seguir en









Acumuló una fortuna de millones con su visión empresarial en la industria petrolera y sus inversiones diversificadas.

Un perfil reservado y decisiones de alto impacto trazan el recorrido de una fortuna construida entre dos mundos. Foto: Andy Hall/The Observer

El mundo de las grandes fortunas suele estar marcado por historias que mezclan oportunidades únicas y decisiones estratégicas. En ese escenario, Eugene Shvidler construyó un camino que lo llevó a acumular millones gracias a su participación clave en sectores energéticos y financieros durante un período decisivo de la economía rusa.

Con bajo perfil público, pero vínculos de alto impacto, su recorrido combina negocios, alianzas estratégicas y una vida dividida entre Europa y Estados Unidos. Lejos de la exposición mediática constante, su nombre aparece cada vez que se analizan las grandes fortunas surgidas tras la privatización de los años noventa.

1040x678 La trayectoria de Eugene Shvidler explica cómo se construyen millones lejos del foco mediático. Foto: Nick Potts/PA Images La historia de Eugene Shvidler y cómo consiguió sus millones Nacido en Moscú en 1964, Shvidler se formó como ingeniero y luego obtuvo una maestría en matemáticas aplicadas. Tras emigrar a Estados Unidos, completó un MBA y comenzó a vincularse con el mundo corporativo, experiencia que resultó clave para su regreso a Rusia en un momento económico decisivo.

Su fortuna se consolidó durante la privatización de la industria petrolera rusa en la década de 1990. En ese contexto, forjó una estrecha relación con Roman Abramovich, con quien participó en el desarrollo y la gestión de grandes activos energéticos que crecieron de manera acelerada.

Uno de los hitos centrales de su carrera fue su rol en Sibneft, una de las petroleras más rentables del país, que terminó siendo vendida por miles de millones de dólares. Esa operación marcó un antes y un después en su patrimonio personal y en su posicionamiento dentro del mundo empresarial internacional.

Con el paso de los años, Shvidler diversificó sus inversiones. Participó en compañías siderúrgicas, fondos de inversión y proyectos energéticos, además de expandir su presencia en Europa occidental, donde combinó negocios con intereses vinculados a la vida rural y la producción vitivinícola. Miles de millones: el patrimonio de Eugene Shvidler El patrimonio de Shvidler se estima en alrededor de 1.200 millones de dólares, una cifra que lo ubica entre los empresarios más ricos surgidos del proceso de privatización ruso. Buena parte de su fortuna proviene de participaciones accionarias y activos construidos a lo largo de varias décadas. Además de sus inversiones financieras, posee propiedades de alto valor en Europa y Estados Unidos, incluyendo un viñedo en Francia que se convirtió en uno de sus proyectos personales más conocidos. Así, su riqueza refleja no solo el éxito empresarial, sino también una estrategia sostenida de diversificación a largo plazo.

