Abren cuatro convocatorias simultáneas para facilitar mentoría y financiamiento para las startups locales

Las impulsa la red global Endeavor, junto a socios como BindX, Fundación Faro y Despegar. Ofrecen capacitación, vínculos con inversores y posibilidad de escalar negocios. Cuáles son los requisitos para poder participar.

En 2025 las Experiencias Endeavor convocaron a más de 40.000 asistentes en distintos puntos del país.

En un contexto en el que el acceso al capital emprendedor se vuelve más selectivo y competitivo, la red global Endeavor activó en la Argentina una batería de cuatro convocatorias simultáneas orientadas a startups tecnológicas locales.

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Se trata de programas desarrollados junto a actores del ecosistema como Fundación Faro, BindX y Despegar , que combinan mentoría, capacitación y acceso potencial a financiamiento.

La simultaneidad de estas iniciativas refleja una estrategia coordinada para atacar distintos segmentos del ecosistema emprendedor, desde proyectos en etapa inicial hasta compañías con tracción comprobada.

En un escenario de mayor cautela por parte de los inversores, estas iniciativas de acompañamiento y vinculación cobran mayor relevancia como puerta de acceso al capital.

Según explican a Ámbito desde Endeavor, el objetivo es “impulsar startups tecnológicas que desarrollen soluciones innovadoras con impacto social y económico” y acompañarlas en su escalamiento mediante redes de contactos, conocimiento experto y acceso a capital.

En conjunto, los programas abarcan verticales clave como fintech, travel tech y economía del conocimiento, sectores que concentran el interés de inversores y corporaciones en América latina.

Asistencia para startups que quieren escalar

Uno de los ejes centrales de esta nueva ola de convocatorias es el programa conjunto entre Endeavor y Fundación Faro, denominado “Acelerá tu Negocio”.

Se trata de una propuesta gratuita orientada a startups en fase inicial que ya cuentan con un modelo validado y buscan profesionalizar su crecimiento.

Desde la Fundación destacan que el programa incluye “ocho clases con líderes emprendedores, tres round tables temáticas” y un cierre presencial con referentes del ecosistema.

El foco está puesto en brindar herramientas concretas en áreas críticas como modelo de negocio, ventas, marketing y finanzas, pero también en generar comunidad entre pares.

“Vas a compartir el programa con otros emprendedores como vos”, señalan desde la convocatoria, en referencia al componente de networking que suele ser determinante para acceder a nuevas oportunidades.

Los requisitos para participar en esta iniciativa apuntan a startups con base en Argentina, con un grado relevante de innovación tecnológica y capacidad de escalabilidad.

Además, se exige compromiso activo por parte del equipo fundador y una clara vocación de acceder a financiamiento. Entre los criterios de selección se menciona la “capacidad de generar empleo de calidad” y contribuir al desarrollo económico.

El cierre de la convocatoria y la selección de aspirantes están previstos para el 24 de abril.

Impulso para las fintech y afines

En paralelo, otra de las convocatorias destacadas es BindX Innova, el programa de innovación abierta impulsado por BindX en alianza con Endeavor.

Esta iniciativa está orientada a startups del sector financiero, incluyendo fintech, insurtech, regtech y soluciones basadas en inteligencia artificial o blockchain.

El atractivo principal del programa radica en su componente de financiamiento indirecto y vinculación corporativa. Las startups seleccionadas pueden acceder a u$s20.000 en créditos, además de mentorías, acceso a infraestructura tecnológica y la posibilidad de presentar sus soluciones ante inversores como Natan VC.

A diferencia de programas más formativos, BindX Innova pone el acento en resolver desafíos concretos de la industria financiera y facilitar la integración de startups con grandes empresas.

Esto responde a una tendencia creciente en el ecosistema: la innovación abierta como puente entre corporaciones y emprendedores.

En este caso, los requisitos incluyen el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicables al sector financiero, así como la capacidad de escalar y generar impacto real en el negocio.

También se prioriza la madurez del producto, dado que el objetivo es avanzar hacia pruebas piloto o implementaciones concretas. El cierre de la convocatoria es el 4 de mayo.

Innovación en la vertical turismo

El tercer programa relevante es el desarrollado junto a Despegar, enfocado en startups de travel tech. Aquí el diferencial es el acceso directo a una de las principales compañías de turismo de América Latina, lo que abre la puerta a validaciones comerciales en un entorno real.

Según los criterios publicados, las startups deben contar con “producto o servicio validado”, “tracción real comprobable” y una solución apalancada en inteligencia artificial aplicada al turismo o industrias relacionadas.

Además, se exige tener base de operaciones en Argentina y una visión clara de escalabilidad regional.

Entre los beneficios, los organizadores destacan el acceso a equipos estratégicos de Despegar en áreas como tecnología, marketing y producto, así como la posibilidad de desarrollar pilotos comerciales.

También se incluye un Demo Day frente al C-Level (el grupo de ejecutivos de mayor jerarquía) de la compañía, lo que puede derivar en acuerdos concretos.

Este tipo de programas refleja el creciente interés de grandes empresas por incorporar innovación externa a través de startups, en lugar de desarrollarla exclusivamente de manera interna.

El plazo para registrarse vence el 6 de mayo.

Conexión con inversores

Finalmente, el cuarto canal de acceso está dado por la convocatoria abierta general de Endeavor, que permite a los emprendedores ingresar a su red global o a programas específicos según su estadio de desarrollo.

En este caso, los criterios son más amplios pero también más exigentes.

Desde la organización señalan que buscan emprendedores con “alto potencial de crecimiento”, modelos de negocio innovadores y capacidad de generar impacto económico significativo.

El proceso de selección incluye múltiples etapas de evaluación y puede extenderse durante meses, con instancias de feedback y mentoría.

Los requisitos incluyen, entre otros aspectos, ofrecer una ventaja competitiva clara, crecimiento acelerado y vocación de expansión internacional.

En etapas más avanzadas, incluso se consideran métricas como facturación y expansión a nuevos mercados.

El Conecta Inversor 2026 es un sub-evento en el marco de la Experiencia Endeavor Buenos Aires que apunta a reunir a los mejores emprendedores e inversores. Se llevará a cabo el jueves 11 de junio y el plazo para inscribirse cierra el jueves 30 de abril.

Validación, escalabilidad e innovación, los requisitos clave

En términos generales, el denominador común de las cuatro convocatorias es la exigencia de un cierto nivel de validación del negocio. Ya no se trata de ideas en etapa conceptual, sino de proyectos que hayan demostrado tracción, ya sea en usuarios, ingresos o pilotos.

Además, se repite la necesidad de escalabilidad como condición clave. Los programas apuntan a startups con potencial de crecimiento regional o global, capaces de generar impacto económico y empleo de calidad.

Otro elemento transversal es la incorporación de tecnología como eje central. Desde fintech hasta travel tech, pasando por soluciones basadas en inteligencia artificial, las iniciativas priorizan proyectos que utilicen la innovación como diferencial competitivo.

En paralelo, el componente de mentoría aparece como uno de los principales activos. La posibilidad de acceder a referentes del ecosistema, tanto emprendedores como ejecutivos de grandes empresas, es un factor decisivo para el desarrollo de las startups.

También se destaca el rol del networking y la construcción de comunidad. Los programas no solo ofrecen contenido y capacitación, sino también la posibilidad de integrarse a redes que facilitan alianzas, inversiones y expansión.