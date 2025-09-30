Fue la presidenta de IBM y orientó a su compañía hacia la Inteligencia Artificial: quién es es Ginni Rometty

La exdirectora transformó su empresa con apuestas en la nube, logrando un giro histórico durante su gestión.

La ex CEO de IBM es una de las mujeres más importantes en el sector tecnológico.

Ginni Rometty se convirtió en una persona muy importante al liderar uno de los períodos más decisivos de IBM . Con su gestión, la compañía estadounidense se movió hacia la inteligencia artificial y la nube, dos sectores que hoy son fundamentales en la tecnología mundial.

Además, su paso por la firma también la colocó entre las mujeres más influyentes del sector tecnológico , con presencia en las listas principales de los CEO más exitosos de los últimos años.

Nacida como Virginia Rometty en Arlington Heights, en Chicago, creció en un hogar de clase trabajadora y superó dificultades familiares desde una edad temprana . Estudió Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica en la Universidad Northwestern, donde se empezó a formar como lider.

Ingresó a IBM en 1981 como ingeniera de sistemas y ocupó cargos estratégicos en ventas, marketing y planificación. Su carrera avanzó hasta que en 2012 asumió como presidenta y CEO , convirtiéndose en la primera mujer en conducir la compañía.

Durante su mandato, impulsó la adquisición de empresas como Red Hat y The Weather Company. Además, instaló a IBM Watson y otras soluciones basadas en inteligencia artificial como ejes del negocio, alejándose de los productos más tradicionales de hardware y software.

Ginni Rometty dejó la dirección ejecutiva en abril de 2020 y se retiró definitivamente a fines de ese año, tras permanecer como presidenta del directorio por algunos meses más.

Patrimonio de Ginni Rometty

En su etapa al frente de IBM, Ginni Rometty llegó a ganar 33 millones de dólares por año entre salario, bonos y beneficios. Su patrimonio estimado es de 90 millones de dólares, después de muchos años como líder de la empresa.

Es también la mayor accionista individual de IBM, con aproximadamente 206.000 acciones directas y 96.000 unidades restringidas. Estas participaciones tienen un valor cercano a los 40 millones de dólares, reflejando su largo recorrido dentro de la compañía.