El magnate de la informática que facturó miles de millones y ahora los regala: quien es Irwin Jacobs

Con gran ambición construyó un imperio que le ayudó a ganar miles de millones, pero gran parte de ese dinero lo ha regalado.

Las telecomunicaciones fueron el negocio al que pocos apuntaron en sus inicios sin saber que por delante le esperarían ingresos de miles de millones de dólares . Si bien no todos lograron animarse, quienes sí lo hicieron tuvieron resultados increíbles, ya que pudieron forjar imperios que los convirtieron en multimillonarios.

Entre ese selecto grupo aparece Irwin Jacobs , quién si bien facturó una fortuna, sorprende al mundo por sus acciones. Este señor ha logrado agigantar su patrimonio, pero no duda en ayudar y donar grandes cantidades de dinero a causas benéficas.

Irwin Jacobs nació en 1933 en New Bedford, Massachusetts . Estudió ingeniería eléctrica, una carrera que diseña sistemas electrónicos, en la Universidad de Cornell, graduándose en 1956. Luego obtuvo un doctorado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts en 1959, enfocándose en comunicaciones.

En 1968, fundó Linkabit , una empresa que desarrollaba tecnología para conectar satélites y computadoras, sentando las bases de la informática móvil. En 1980, Linkabit se fusionó con otra compañía, consolidando la reputación de Jacobs como innovador en comunicaciones digitales.

En 1985, Jacobs cofundó Qualcomm en San Diego, California, con 2.5 millones de dólares de inversores. Desarrolló CDMA, una tecnología que permite múltiples llamadas en un celular, generando millones en ingresos y convirtiéndose en el estándar global de celulares en 1993.

La empresa liderada por Jacobs hasta 2005, salió a bolsa en 1991, alcanzando miles de millones en ventas. Sus chips están en uno de cada tres celulares en 2025, haciendo de Jacobs un multimillonario por su visión en informática móvil.

Miles de millones: el patrimonio de Irwin Jacobs

El patrimonio de Irwin Jacobs se estima en 1.2 mil millones de dólares en 2025, derivado de su participación en Qualcomm. Él y su esposa Joan han donado cerca de 700 millones a causas de ciencia, salud y medioambiente. Donaron 250 millones a UC San Diego para el Jacobs Medical Center, un hospital que salva vidas desde 2016.

Jacobs donó 100 millones al Salk Institute en 2021 para investigaciones cerebrales y 10 millones en 2025 al San Diego Natural History Museum, financiando proyectos de conservación de biodiversidad local.

En 2010, Jacobs firmó el Giving Pledge, una promesa pública de multimillonarios para donar al menos la mitad de su fortuna ya sea durante su vida o mediante su testamento al momento de su muerte. Su compromiso impulsa educación y artes, como los 133 millones a Cornell Tech, transformando vidas más allá de tener la suya asegurada por su increíble fortuna.