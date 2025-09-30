Murió Adriana Aizemberg, destacada actriz de cine, teatro y televisión.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, quien comunicó su fallecimiento a través de sus redes sociales. Tuvo una trayectoria de más de seis décadas e incluyó trabajos destacados en el teatro, cine y televisión.

La actriz, Adriana Vera Aizemberg , murió este lunes a los 86 años . La artista desarrolló una carrera que abarcó más de seis décadas e incluyó trabajos destacados en el teatro, cine y televisión.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores , quien comunicó su fallecimiento a través de sus redes sociales. “Con profunda tristeza despedimos a Adriana Aizemberg, actriz y ex dirigente de nuestro sindicato, quien desarrolló una prestigiosa y amplia trayectoria artística. Enviamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, destacaba el comunicado.

Adriana Vera Aizemberg nació el 1 de diciembre de 1938 en Santa Fe . Comenzó su carrera en Buenos Aires , donde se incorporó al teatro Fray Mocho y debutó en la obra "Historias para ser contadas". Allí se formó bajo la dirección de Augusto Fernandes y participó en la fundación del grupo ETEBA . Además, integró el elenco estable del Teatro San Martín y formó parte del grupo Gente de Teatro, liderado por David Stivel.

De esta manera, participó en obras como La leyenda de Pedro, La señorita de Tacna, Fausto, Reflejos de una vieja leyenda, Pequeñas patriotas, Seis personajes en busca de un autor, Trilogía del veraneo, Las llaves de abajo, El misterio de dar, Venecia, El violinista en el tejado, La calle 42, Extraños en un tren, Houdini, Nenucha, la envenenadora de Monserrat o América Hurrah.

En cuanto su filmografía, se incluyen títulos como La Raulito, Plata dulce, Sostenido en la menor, Mundo grúa, El abrazo partido, Buenos Aires 100 kilómetros, Amapola, Derecho de familia, Todo sol es amargo, El amigo alemán, El pozo, Los delincuentes o Rambleras. Su último proyecto fue Mazel Tov, la película de Adrian Suar.

Por último, en la televisión participó en producciones como El encargado, Planners, Poliladron, Mujeres asesinas, Loco por vos, Cosa juzgada, Los exitosos Pells, Vulnerables Las palomas y las bombas, Signos, Amas de casa desesperadas, El mundo de Antonio Gasalla, La bonita página y El sabor del silencio.