Fue multimillonaria y parecía tener todo bajo control pero las malas decisiones la llevaron nuevamente a la ruina

También, comenzó a tomar cursos de educación financiera para el manejo de sus ingresos . Pero en el año 2006, su dinero ya se había terminado. El final fue consecuencia de una serie de negocios fallidos y sobre todo de su adicción a las apuestas. Si bien asegura no haber tirado un millón de dólares, confiesa que no cree haber estado tan lejos.

Otra de sus malas decisiones, analizadas hoy, fueron la de dar préstamos a todos sus familiares que no fueron capaces de devolvérselos. No saber decir que no fue uno de los que consideró sus peores errores. Según cuenta, está arrepentida de cómo se manejó y considera que hoy en día tendría la experiencia para tomar decisiones mejores. Hoy en día vive en una casa rodante.