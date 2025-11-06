Fue uno de los productores más exitosos del hip hop, pero terminó en la ruina por su adicción







Supo ganar millones de dólares gracias a sus creaciones y contratos, pero no pudo administrarlos de la mejor manera.

Los millones que generó con los hits más importantes de su carrera terminaron en el peor destino. KRK

El crecimiento del hip hop generó grandes ganancias a los artistas, y esto llevó a que millones siguieran de cerca el ascenso de los productores más populares. Los contratos se medían en cifras astronómicas y los estudios se llenaban de aspirantes que pagaban fortunas por un potencial éxito. Uno de los nombres más destacados de esa época fue Scott Storch.

Sin embargo, cuando la fama y los recursos no se acompañan de equilibrio y control personal, el desenlace puede ser devastador. Así le ocurrió a Storch, quien pasó de amasar millones a perderlo casi todo, víctima de sus excesos y de una vida marcada por la adicción.

Scott Storch Ganó millones con sus creaciones, pero lo perdió casi todo por sus manejos. Imagen: The Hollywood Reporter La historia de Scott Storch Scott Storch nació el 16 de diciembre de 1973 en Long Island, Nueva York, y comenzó su carrera en el grupo The Roots como tecladista antes de convertirse en uno de los productores más solicitados de principios de los 2000. Durante su auge, Storch alcanzó un patrimonio estimado entre 70 y 100 millones de dólares gracias a éxitos como “Still D.R.E.”, “Lean Back” y “Baby Boy”, trabajando con artistas de primer nivel.

El estilo piano-melódico de sus producciones, sumado a una cadena de grandes nombres que lo respaldaban, lo colocaron en la cima de la industria. Pero al mismo tiempo, empezó a aparecer un estilo de vida excesivo: mansiones multimillonarias, autos de lujo, jet privado y un consumo incontrolado de drogas. Ese ritmo desbordado afectó su productividad y reputación, marcando el inicio de un declive que pronto sería irreversible.

De millones a pocos miles: el patrimonio actual del productor En su caída, Storch llegó a declarar en 2015 apenas unos 3.600 dólares en activos, tras gastar decenas de millones en unos meses: se estima que solo en medio año dilapidó cerca de 30 millones de dólares. Hoy su patrimonio ronda los 250.000 dólares, una cifra ínfima comparada con los picos de su carrera.

Su historia se convirtió en una advertencia sobre los peligros de la fama, el exceso y la falta de control financiero, incluso para quienes lograron acumular millones gracias a su talento y éxito.

