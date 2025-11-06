Trabajaba por el salario mínimo en una fábrica de juguetes pero se transformó en la mujer más poderosa y millonaria de su país

Zhang Xin es la directora de SOHO China, uno de los desarrolladores de bienes raíces más exitosos del país asiático.

La historia de la mujer que construyó Beijing: empezó desde abajo y logró un éxito inigualable.

La mujer que construyó Beijing no siempre estuvo en la cima. Zhang Xin , una de las empresarias más influyentes de China , creció en condiciones humildes junto a su madre en una pequeña habitación de Hong Kong, después de que sus padres se separaran durante la Revolución Cultural.

Antes de convertirse en una figura clave del desarrollo urbano de Beijing, trabajó varios años en fábricas, ahorrando cada moneda para poder estudiar. A los 19 años viajó a Londres, donde comenzó una nueva etapa que marcaría el inicio de su ascenso personal y profesional.

Zhang Xin nació el 24 de agosto de 1965 en Beijing . Sus padres eran originarios de Birmania y, al mudarse a China, buscaban una vida mejor. Ambos se convirtieron en traductores de lenguas extranjeras, pero tiempo más tarde se separaron durante la Revolución Cultural que afectó al país.

Zhang comenzó a vivir sola con su madre en Hong Kong , donde compartían una habitación tan pequeña que apenas entraban las dos. Trabajó en fábricas durante cinco años: primero en la industria textil y luego en el sector tecnológico.

Durante ese tiempo ahorró lo suficiente para costear su educación en el extranjero. A los 19 años viajó a Londres, donde realizó un curso en la Escuela del Secretariado en Oxford. En 1987 obtuvo una beca para estudiar Economía en la Universidad de Sussex , en Inglaterra.

Tras graduarse, completó una maestría en Economía del Desarrollo en la Universidad de Cambridge, donde presentó una tesis sobre la privatización de China, trabajo que llamó la atención de grandes firmas internacionales. Gracias a ello fue contratada por Barings PLC, una empresa británica que buscaba jóvenes especialistas en economía china.

En 1993, Goldman Sachs compró la compañía y Zhang fue transferida a la sede de Nueva York, donde comenzó a trabajar en proyectos vinculados al proceso de reapertura económica de su país natal.

Zhang Xin

El éxito de Zhang Xin en bienes raíces

En 1995, Zhang Xin regresó a China y se casó con Pan Shiyi, persona con la que fundaría Hongshi, la empresa que más tarde se transformaría en SOHO China, uno de los desarrolladores inmobiliarios más importantes del país.

Diez años después de su creación, la compañía se consolidó como el mayor promotor inmobiliario de China, y Zhang comenzó a ser reconocida como “la mujer que construyó Beijing”. En 2008, junto a su esposo, fue descrita como “una de las parejas más visibles y extravagantes del sector inmobiliario chino”.

En los años siguientes, SOHO China amplió sus operaciones y diversificó su modelo de negocios. En 2011, la empresa comenzó a arrendar espacios y adquirió una participación de 600 millones de dólares en Park Avenue Plaza, Nueva York. Más tarde, en 2014, compraron el 40% de General Motors y lanzaron la iniciativa benéfica “Becas SOHO”, destinada a financiar la educación de estudiantes chinos de bajos recursos.

Patrimonio actual de Zhang Xin

En la actualidad, Zhang Xin cuenta con un patrimonio estimado en 1.100 millones de dólares, cifra que la posiciona entre las mujeres más ricas e influyentes de todo Asia. Ocupa el puesto 2790 de la lista de multimillonarios de 2025, según Forbes.

Su fortuna proviene principalmente de su participación en SOHO China, la compañía inmobiliaria que cofundó junto a su esposo, Pan Shiyi, y que redefinió el paisaje urbano de Beijing con proyectos emblemáticos de arquitectura moderna.

En el ámbito nacional, llegó a ocupar el puesto 175 entre las personas más ricas de China en 2020, consolidándose como una de las mujeres más destacadas del sector empresarial.