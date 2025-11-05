El popular youtuber que estafó a millones de seguidores con una inversión cripto que terminó siendo un fracaso







Con millones de seguidores, recomendó una inversión en criptomonedas y terminó en un fracaso sin precedentes.

Paul aprovechó tener millones de seguidores y promocionó una criptomoneda que resultó en una gran estafa. Roberts Photo/Getty Images

Tener millones de seguidores puede ser una herramienta ideal para aprovechar y buscar futuros inversores en cualquier tipo de negocio. En ese contexto, varios influencers apuesten por las criptomonedas y sus derivados, aunque no siempre sale como uno espera.

El aumento de las estafas con las monedas digitales ha puesto en jaque a muchas figuras relevantes de las redes sociales. Así fue como le sucedió a Logan Paul, un personaje polémico que sumó un escándalo financiero que al día de hoy deja mucho que hablar.

wwe-2025-summerslam El influencer cuenta con millones de seguidores y varias acusaciones de estafa con las criptomonedas. Elsa/Getty Images Qué pasó con Logan Paul y Cryptozoo Todo este problema que involucró millones de dólares y una estafa con una criptomoneda inició en 2021. La misma se llamaba Cryptozoo, la cual le permitía a quienes la compren intercambiar, vender y comprar animales exóticos e híbridos, con Tokens no fungibles, los ya olvidados NFT. Esto con un sistema parecido a un juego, el cual tenía una mecánica simple.

Con la moneda digital del juego, se adquirían los huevos que después eclosionan y dan lugar al "nacimiento" de estos animales. Esto recaudó una gran cantidad de dinero, principalmente por la publicidad que le daba uno de los hermanos Paul. Ninguna de las promesas de la moneda y los NFT se cumplió, ya que las ganancias nunca llegaron y perdieron todo.

Stephen Findeisen, un reconocido youtuber, comenzó a subir una serie de videos sobre investigación de CryptoZoo, demostrando rápidamente que se trataba de una estafa. Llegó a tener más de 18 millones de vistas y expuso a Logan Paul frente a sus seguidores. Si bien el protagonista de este hecho amenazó en otro vídeo que iba a denunciarlo por calumnias e injurias, decidió borrarlo y responsabilizarse por lo ocurrido.

Los antecedentes de Logan Paul con las estafas cripto Paul inició la devolución de 1.3 millones de dólares a los poseedores de la NFT y las criptomonedas $ZOO, pero eso no evitó demandas colectivas. Para colmo, no es la primera vez que el influencer tuvo un drama legal en este complicado ámbito. En 2023, había respaldado otra moneda digital llamada Din Doink. Se comprobó que una billetera virtual a nombre de Paul había enviado a otra anónima una suma de 100 mil dólares tras vender los tokens a muchos de sus seguidores.

