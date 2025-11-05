Sobrevivió a secuestros y adicciones para mantener el legado multimillonario familiar: quién es Lynsi Snyder







Logró heredar miles de millones y un imperio gastronómico, pero también sufrió mucho por su legado familiar.

Tiene miles de millones de dólares gracias a que heredó un imperio de comida rápida. Bloomberg

Heredar miles de millones provenientes de una de las empresas más importantes de comida rápida es algo importante, pero más aún es mantenerlo. La dificultad crece cuando los herederos se enfrentan a la posibilidad de manejar el imperio de la familia.

Lynsi Snyder tomó el mando de In-N-Out tras el fallecimiento de su padre, que previamente arrastró varios problemas de adicción. También, la gran fortuna de su familia la colocó en el foco de varios criminales que intentaron secuestrarla, pero ella logró superar todo tipo de adversidades para liderar el negocio.

Lynsi Snyder Drag Illustrated Heredó un imperio de miles de millones y logró mantener las grandes ganancias. Drag Illustrated La historia de Lynsi Snyder, la única heredera de In-N-Out Harry y Esther Snyder fueron los fundadores de In-N-Out en 1948 en California y tuvieron dos hijos: Rich, el tío de Lynsi, y Guy, padre de la hoy CEO de la empresa. Lamentablemente, la familia sufrió varias tragedias: el primero de los hijos murió en un accidente aéreo en 1993 y Guy falleció en 1999.

El padre de Lynsi dejó este mundo por una sobredosis de analgésicos, adicción que arrastraba desde hace tiempo y esto la convirtió en la única heredera del imperio de comidas rápidas cuando apenas tenía 17 años. Oficialmente, se quedó con la empresa al cumplir 35.

Previamente, reveló en su autobiografía que tuvo dos intentos de secuestro debido a que su familia llamaba la atención por el éxito del negocio. La primera vez fue antes de convertirse en la única heredera, cuando estudiaba en el norte de California. Esto hizo que Guy abra una escuela cerca de su casa para poder controlar más la seguridad alrededor de su hija. Luego, cuando tenía 24 años, se encontró con una camioneta con las ventanas tapadas, por lo que tuvo que correr rápidamente para evitar ser raptada.

Su madre fue quién tomó las riendas de In-N-Out y en 2006, tras su fallecimiento, Lynsi se preparó para poder quedarse con la empresa. Su cuñado, Mark Taylor, fue clave para mantener la gestión hasta que ella finalmente se quedó como CEO de la misma en 2017. Miles de millones: el patrimonio de Lynsi Snyder La fortuna de Lynsi Snyder está estimada en 8 mil millones de dólares según distintos medios especializados. Todo proviene de su puesto como CEO de In-N-Out, que cuenta con más de 400 establecimientos y cinco mil millones de dólares de ingresos anuales. Se ha mostrado con un lado muy filántropo, ya que financia organizaciones sin fines de lucro como Hearts & Nations, la cual construye centros de capacitación y ofrece educación a comunidades de bajos recursos en África e India. También se muestra activa en la participación de la fundación In-N-Out Burgers, centrada en ayudar a los niños que sufren de maltrato o abandono en Estados Unidos.

