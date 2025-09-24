Indignante: la represión de la policía de Brasil que sufrieron los hinchas de Lanús en el Maracaná







Por incidentes protagonizados por la policía brasileña en las tribunas del estadio, el comienzo del segundo tiempo se vio demorado en el partido entre Lanús y Fluminense. Mirá las imágenes.

Indignante: la represión de la policía de Brasil que sufrieron los hinchas de Lanús en el Maracaná

La violencia volvió a decir presente en un encuentro de torneos organizados por la Conmebol en Brasil. Un mal que no tiene fin ni tampoco cura. El comienzo segundo tiempo del partido entre Fluminense y Lanús por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 se vio demorado por incidentes en las tribunas del Estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

En ese sentido, efectivos de la Policía de Brasil reprimieron con gases lacrimógenos, palazos y balas de goma a los hinchas del equipo argentino presentes en el histórico recinto por un supuesto altercado entre barras ocurrido en los baños.

— Tendencia en Argentina (@tendenciahoy) September 24, 2025

Sin embargo, los incidentes dejaron de tener lugar en el anillo interno del estadio y se trasladaron a las tribunas donde la Policía arremetió con mayor violencia contra los simpatizantes del conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino.

Rápidamente, varios jugadores de Lanús se acercaron hacía el lugar de los hechos, donde estaban ubicados varios familiares de los futbolistas, y reclamaron al árbitro Jesús Valenzuela Sáez sosteniendo que el encuentro no podía continuar en dichas condiciones.

Luego de casi media hora de demora, el duelo se reanudó y con gol de Dylan Aquino, Lanús igualó la partida y sentenció la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde deberá enfrentar al ganador de la serie entre Alianza Lima y Universidad de Chile.