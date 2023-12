Galicia sorprende a los monotributistas con el sorteo de 30 cajas navideñas.

Los trabajadores cuentapropista no cuentan con los beneficios de los asalariados, como aguinaldo, vacaciones pagas y caja navideña. Por eso, Galicia llevará a cabo esta iniciativa.

La acción tuvo una gran recepción y los resultados no se hicieron esperar. “Esta idea nos entusiasmó desde el principio, y estamos muy contentos con los resultados y la respuesta de la gente. En una semana tuvimos más de 10.000 interacciones y más de 520.000 impresiones orgánicas. Galicia es una marca cercana que busca mejorar el día a día de las personas, y estas acciones nos ayudan a transmitir y hacer vivo nuestro propósito.”, comentó Juliana Uva, Brand Content Manager de Galicia.

arbol-navidad-fiestas freepik.es

Cada fin de año, las personas en relación de dependencia reciben su caja navideña, mientras los monotributistas se preguntan cuándo va a ser su turno. Los chistes y memes de monotributistas reclamando una caja navideña invaden las redes sociales, por eso, estas fiestas Galicia tomó cartas en el asunto y decidió sacar su primera caja navideña.

Además, 1000 negocios van a recibir su caja navideña con un kit para empezar a cobrar con Nave y tener acreditación inmediata en sus ventas.

¿Qué es Nave?

Nave es una plataforma con soluciones inteligentes para los comercios y emprendedores que brinda herramientas para gestionar sus negocios, cobrar en tiempo real y visualizar datos claves. El elemento clave adicional es que podrá ofrecer cuotas sin necesidad de contar con una tarjeta.

La plataforma, elaborada entre Galicia y Naranja X, sumará nuevas funcionalidades y permitirá a los comercios: vender y disponer de su dinero al instante; ofrecer cuotas sin tarjetas, conocido como Buy Now, Pay Later, a través dev microcréditos a personas que no puedan acceder al crédito tradicional; crear perfiles para sus empleados asociados a sus locales o cajas, según la flexibilidad que cada comercio necesite; visualizar todos los cobros con QR, ya sea desde las aplicaciones bancarias, como desde las billeteras digitales en una sola pantalla; y contar con información en tiempo real de los clientes y competidores.