Grupo Galicia lanzó NAVE, una plataforma innovadora para comercios y emprendedores

La plataforma, elaborada entre Galicia y Naranja X, sumará nuevas funcionalidades y permitirá a los comercios: vender y disponer de su dinero al instante; ofrecer cuotas sin tarjetas, conocido como Buy Now, Pay Later, a través dev microcréditos a personas que no puedan acceder al crédito tradicional; crear perfiles para sus empleados asociados a sus locales o cajas, según la flexibilidad que cada comercio necesite; visualizar todos los cobros con QR, ya sea desde las aplicaciones bancarias, como desde las billeteras digitales en una sola pantalla; y contar con información en tiempo real de los clientes y competidores.