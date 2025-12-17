Ganó millones como figura del fútbol europeo, pero su divorcio lo llevó a la ruina: la historia de David James + Seguir en









Una vida de excesos y una mala administración lo llevaron a la ruina, con la separación como golpe final.

El exarquero enfrentó problemas y perdió millones de dólares después del retiro. Imagen: Goal.com

El mundo del fútbol profesional suele estar asociado a contratos de millones, fama global y una vida económica resuelta para siempre. Durante años, muchos jugadores acumulan fortunas gracias a salarios elevados, premios deportivos y acuerdos publicitarios que parecen garantizar estabilidad a largo plazo.

Sin embargo, cuando no hay una buena administración financiera o aparecen decisiones personales costosas, esos millones pueden desaparecer más rápido de lo esperado. Ese fue el caso de un reconocido arquero inglés que pasó de ganar cifras astronómicas a declararse en bancarrota: David James.

David James Fue parte de un recordado equipo del Liverpool y ganó millones de dólares en su carrera. Imagen: Liverpool FC Una carrera de millones: la historia de David James en el fútbol David James fue uno de los arqueros más destacados del fútbol inglés durante más de una década. Surgido en el Liverpool a comienzos de los años 90, rápidamente se consolidó como titular y llegó a disputar partidos de alto nivel en la Premier League, una de las ligas más competitivas y mejores pagas del mundo.

A lo largo de su carrera defendió camisetas de peso como las de Aston Villa, West Ham, Manchester City y Portsmouth, además de integrar durante años la selección de Inglaterra. Su regularidad y presencia en la elite le permitieron firmar contratos muy lucrativos y convertirse en uno de los futbolistas mejor pagos de su puesto en su época.

En el punto más alto de su trayectoria, James había acumulado una fortuna estimada en varios millones de dólares, producto no solo de sus salarios, sino también de premios, bonos y distintos acuerdos comerciales que acompañaron su prolongada carrera profesional.

Malas decisiones y un divorcio polémico: la ruina financiera del exjugador Pese a los ingresos millonarios, la situación económica de David James comenzó a deteriorarse con el paso de los años. Inversiones fallidas, un estilo de vida costoso y gastos difíciles de sostener fueron erosionando lentamente su patrimonio, hasta dejarlo en una posición muy frágil. El golpe definitivo llegó tras un divorcio particularmente costoso, que lo obligó a afrontar pagos elevados y a desprenderse de buena parte de sus bienes. Según trascendió, ese proceso legal terminó de desestabilizar sus finanzas y lo llevó a declararse en bancarrota, una situación impensada para alguien que había ganado millones en el fútbol europeo. La historia de David James se convirtió así en un ejemplo recurrente dentro del deporte profesional sobre cómo la falta de planificación financiera y las decisiones personales pueden tener consecuencias devastadoras, incluso para quienes parecían tener la vida económica resuelta.

