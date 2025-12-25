El príncipe de los mares de Europa que se convirtió en uno de los multimillonarios más jóvenes del mundo + Seguir en









Es una de las personalidades más conocidas de su país, con un pasado un tanto polémico y una fortuna envidiable.

Además de su rol empresarial, también se desempeña como modelo. Instagram Gustav Magnar Witzøe

La mayoría de las personas que acumulan miles de millones suelen mantener un perfil bajo, con escasa exposición mediática. Sin embargo, existen casos particulares de quienes llevan una vida muy cercana a los flashes y sorprenden no solo por la fortuna que poseen, sino también por la manera en la que la exhiben.

Dentro de ese grupo aparece un tercer caso, casi único, como el de Gustav Magnar Witzøe, quien además de conducir un importante imperio familiar también se desempeña como modelo y desarrolla negocios propios impulsados por su ambición empresarial.

Gustav Magnar Witzøe Angela Weiss/AFP fotos Witzøe tiene algunas polémicas en su pasado, que agigantaron la presión mediática con la que convive. Angela Weiss/AFP fotos Quién es Gustav Magnar Witzøe y cómo consiguió su fortuna Gustav Magnar Witzøe nació en 1993 en Frøya, Noruega. Es hijo del fundador de SalMar, una de las mayores productoras de salmón de cultivo del mundo, con operaciones en Noruega y participación en Scottish Sea Farms, la segunda salmonera más grande del Reino Unido.

En 2013, su padre le transfirió el 47% de las acciones de SalMar. La operación se realizó cuando Gustav tenía 18 años y lo convirtió en el principal accionista individual de la compañía, concentrando el control económico de la empresa sin ocupar cargos ejecutivos formales.

Durante sus primeros años como accionista, trabajó en las piscifactorías de SalMar realizando tareas operativas dentro del proceso productivo. Esa experiencia le permitió conocer desde adentro el funcionamiento del negocio que sostiene al grupo.

Además de su participación en la empresa salmonera, Witzøe desarrolló inversiones en el sector inmobiliario y en startups tecnológicas. Su posición económica se explica casi en su totalidad por el peso de SalMar en el mercado global del salmón y por la valorización sostenida de la compañía en los últimos años. Miles de millones: el patrimonio de Gustav Magnar Witzøe El patrimonio de Gustav Magnar Witzøe está estimado en 3 mil millones de dólares, según distintos medios especializados. Esta cifra se explica principalmente por su participación accionaria en SalMar ASA, una de las empresas líderes del sector a nivel mundial. Considerado uno de los multimillonarios más jóvenes del planeta, también mantiene un alto perfil social y mediático. A su actividad como modelo y su presencia en la noche europea se suma un episodio que lo puso en el centro de la escena pública: pasó dos semanas en prisión por conducción imprudente, tras ser detenido a 116 kilómetros por hora en una zona con límite de 60.

