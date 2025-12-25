El exitoso emprendedor que ganó millones y se lanzó de lleno a la política: la historia de Vivek Ramaswamy + Seguir en









Pasó de la biotecnología y los fondos de inversión directo a la discusión pública y pisó fuerte en el Partido Republicano.

Fue candidato por el Partido Republicano y cedió en la interna con Trump al verse sin posibilidades. Imagen: VPM

Vivek Ramaswamy es un empresario, autor y político estadounidense que ganó millones de dólares como fundador y líder de exitosas empresas en los sectores de biotecnología y gestión de inversiones antes de dar un paso importante hacia la política nacional. Su trayectoria combina educación de élite, innovación empresarial y un perfil público cada vez más visible.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Nacido en Ohio de padres inmigrantes indios, Ramaswamy saltó de los circuitos financieros a los titulares nacionales primero por sus logros empresariales y luego por su campaña dentro del Partido Republicano, consolidándose como una figura influyente tanto en la economía como en el debate político estadounidense.

Vivek Ramaswamy Del sector privado se volcó a la política para competir con el presidente de los Estados Unidos, hoy sigue pisando fuerte en el Partido Republicano. Imagen: Gage Skidmore/ AZ Quién es Vivek Ramaswamy y cómo consiguió su fortuna Vivek Ganapathy Ramaswamy nació el 9 de agosto de 1985 en Cincinnati, Ohio, hijo de inmigrantes indios; su madre trabajó como psiquiatra geriátrica y su padre como ingeniero y abogado de patentes. Ramaswamy asistió a la prestigiosa St. Xavier High School y más tarde se graduó con distinciones en biología en la Universidad de Harvard, para obtener luego un título en derecho en Yale.

Tras su paso por Wall Street como socio en el fondo de cobertura QVT Financial, donde se especializó en carteras de biotecnología, Ramaswamy fundó en 2014 Roivant Sciences, una empresa biotecnológica centrada en adquirir fármacos poco desarrollados y llevarlos a etapas finales de investigación y comercialización.

Roivant logró financiamiento millonario y, en 2017, recaudó más de mil millones de dólares en inversiones lideradas por SoftBank; en 2020 vendió activos y participaciones por miles de millones de dólares, generando ganancias significativas para Ramaswamy.

Después de dejar el cargo de director ejecutivo en 2021, Ramaswamy cofundó Strive Asset Management, una firma de inversiones con un enfoque distintivo en contrarrestar tendencias tradicionales de gobernanza empresarial, lo que contribuyó aún más a diversificar y aumentar su riqueza. Cientos de millones: el patrimonio de Vivek Ramaswamy A finales de 2025, diversas estimaciones sitúan el patrimonio de Vivek Ramaswamy alrededor de más de 960 millones de dólares, acercándolo al umbral de los mil millones gracias a sus acciones en Roivant Sciences, su papel en Strive Asset Management y una serie de inversiones estratégicas propias. Su éxito financiero se basa en decisiones de inversión audaces, una profunda comprensión del sector biotecnológico y la capacidad de convertir ideas complejas en negocios rentables, atributos que también han alimentado su perfil político a medida que transita desde los negocios hacia cargos públicos.

Temas Millones