Globant inauguró nuevas oficinas y contratará 500 empleados

“Llegamos al país hace 6 años y el crecimiento ha sido exponencial. Chile es, sin dudas, una usina de talento impresionante y uno de los mercados más estratégicos para la compañía en la región”, sostuvo Guibert Englebienne, Co-fundador y presidente para Latinoamérica, Globant X.

“Estamos convencidos de nuestro plan de expansión en el país y creemos que el talento chileno será clave para enfrentar los grandes desafíos que tenemos por delante.”

A su vez, la compañía anticipó la construcción de una tercera oficina en el país -segunda en la Región Metropolitana- a fin de año. Desde Chile Globant trabaja junto a clientes tanto internacionales como Google, Electronic Arts y Santander, como locales como LATAM Airlines, Falabella, BCI, Derco, Salcobrand y Clínica Alemana.

“Redoblamos nuestra apuesta por Chile a partir de un espíritu federal que nos impulsa a llegar a más ciudades dentro del país. Hoy operamos en Santiago y Viña del Mar, y estamos seguros que en el mediano plazo podremos acercar nuestra compañía al talento que hay en otras ciudades”, añadió Néstor Nocetti, Co-fundador de Globant.

El año pasado, Globant fue distinguida por Laboratoria como Top Employer 2021 por ser una de las empresas con más contrataciones en Chile. También fue galardonada por el ranking “Employers for Youth” -de la consultora First Job- por ser una de las más atractivas para los jóvenes en el país. Asimismo, se alzó con el premio “El Mejor de los Mejores” del Ranking Most Innovative Companies 2021 (MIC) que realiza la Universidad de Los Andes para destacar a las empresas por su capacidad de innovación y desarrollo de procesos, productos, servicios e iniciativas que impactan en la sociedad.

Las nuevas oficinas de Globant en Santiago de Chile están en el edificio Nueva Manquehue situado en Avenida Apoquindo 5950, Las Condes. Este espacio nace desde la redefinición de las oficinas del futuro tras la pandemia y cuenta con las condiciones necesarias para fomentar la formación de equipos y consolidar una plataforma efectiva de confianza y colaboración. Es por eso que cuenta con muchos espacios de interacción como miradores en el medio del complejo, un escalador y un patio con parrillero.