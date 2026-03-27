Olvidate a la montaña de ropa en tu silla: el invento perfecto para las prendas que ya usaste, pero no están sucias

Una idea distinta y novedosa propone cambiar los hábitos en el hogar sin complicar la organización, con un giro inesperado.

El invento propone una manera muy simple de renovar la típica silla con ropa.

La famosa silla en la que siempre se deja la ropa que se usó en el día pero que todavía no necesita un lavado se encuentra en millones de casas . Cuando se da el dilema de qué hacer con estas prendas, este mueble funciona como un punto medio entre el placard y el canasto donde se deja lo que se está por lavar.

Esta situación se repite en hogares de todo el mundo y termina casi siempre igual: con una silla convertida en un depósito . Pero un nuevo invento que se está volviendo viral propone dejar de lado este mueble y solucionar algo que se volvió un problema para muchos.

No es necesario lavar toda la ropa después de un solo uso, en muchos casos, airear una prenda puede ayudar a conservar su estado y extender su vida útil. La mayoría de las personas que adoptan este hábito se encuentran con un problema cuando no hay un lugar específico para dejar esas prendas .

Ahí surge una propuesta que busca resolver ese conflicto: una silla diseñada para cumplir doble función . No solo sirve para sentarse, sino que también incorpora un sistema que permite colgar ropa de manera ordenada, sin generar acumulación, ni que se vea desprolijo.

El concepto se basa en un riel circular integrado en la estructura . En lugar de apilar prendas, estas se distribuyen alrededor del respaldo. Incluso ese aro puede girar para ocultar la ropa o acceder fácilmente a cada prenda sin tener que desordenar todo.

Este mecanismo cambia totalmente la lógica del uso diario, ya que la ropa queda ventilada, visible y separada, sin ocupar un espacio extra ni generar una sensación de caos. El mueble está construido con materiales resistentes, como madera sólida y cuenta con una funda desmontable que se puede limpiar fácilmente. Además, su tamaño permite integrarlo en dormitorios o vestidores y su estructura soporta varias prendas al mismo tiempo.

Simone silla ropa Simone inventó la solución a la típica silla con ropa apilada. Gentileza - Yetch

Quién es Simone, la viral inventora que se hizo famosa por sus fracasos

Detrás de esta idea aparece Simone Giertz, una creadora que logró hacerse notar a partir de proyectos poco convencionales. Su historia no sigue el camino clásico del éxito, sino que se apoya en la prueba y el error.

En sus primeros años como creadora de contenido, se hizo conocida por desarrollar robots que fallaban llamativamente. Entre sus inventos más recordados están las máquinas que intentaban cumplir tareas muy básicas, pero que terminaban en resultados caóticos y hasta absurdos.

Pero lo que la diferencia a Giertz es que, en vez de ocultar esos errores, decidió mostrarlos. Eso la conectó con el público y le permitió construir una comunidad que valoró tanto su creatividad como su sentido del humor. Sus videos alcanzaron millones de reproducciones y la posicionaron como una figura reconocida en el mundo digital.

Con el tiempo, su trabajo dio un giro. Sin abandonar su estilo, comenzó a enfocarse en objetos que realmente pudieran mejorar la vida cotidiana. Así surgieron productos pensados para resolver problemas reales dentro del hogar.

La silla multifunción es parte de esa nueva etapa, ya que busca transformar una costumbre desordenada en una solución para todos. Además, el proyecto se financia a través de plataformas colaborativas, así que su éxito se debe al público.

El recorrido de Giertz también nos enseña que el error no siempre es un obstáculo, muchas veces funciona como punto de partida. Su capacidad para convertir los intentos fallidos en inventos útiles marcó su crecimiento y consolidó su perfil como inventora.