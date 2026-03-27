De 400 millones a la ruina: la leyenda de la TV que perdió toda su fortuna tras ser acusado de delitos irreproducibles

La estrella de Estados Unidos tenía un éxito sin precedentes, pero todo se derrumbó por los crímenes que cometió.

La figura de la pantalla chica y como perdió toda su fortuna cuando salió a la luz un oscuro secreto.

Era una de las caras más conocidas y queridas de la televisión, por lo que todos comprendían por qué este simpático y carismático actor contaba con una fortuna de millones de dólares . No había persona que no mirara su programa en la época en que no se conocía el monstruo que estaba detrás de esa sonrisa.

Hoy en día, es quizás una de las personalidades más detestadas que existen, ya que cometió actos tan aberrantes como irreproducibles . Tras la denuncia de varias víctimas, todo lo que construyó desde la pequeña actuación en un bar hasta su éxito en la pantalla chica se vino abajo.

Bill Cosby nació en 1937 en la ciudad de Filadelfia. Su camino hacia la fama no fue directo. Tras abandonar la escuela secundaria, sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la década de 1950.

Al regresar, ingresó a la Universidad de Temple gracias a una beca de atletismo, pero mientras estudiaba comenzó a trabajar como barman en un club nocturno local para poder mantenerse, lugar donde descubriría su verdadero talento.

Mientras servía tragos a los clientes, Cosby empezó a hacerlos reír con sus historias. Esa interacción constante y su habilidad natural para contar anécdotas cotidianas llamaron la atención del dueño del bar, lo que lo llevó a probar suerte sobre el escenario.

Su estilo particular, alejado de los chistes subidos de tono que dominaban la época, le permitió destacarse rápidamente en la escena de la comedia en vivo y, eventualmente, abandonar sus estudios para dedicarse de lleno al espectáculo.

A mediados de los años sesenta, su carrera dio el salto definitivo a la pantalla chica cuando coprotagonizó la serie de espionaje "I Spy". Este papel fue histórico, ya que lo convirtió en el primer actor afroamericano en liderar una serie dramática en Estados Unidos, ganando tres premios Emmy.

Años más tarde, su consagración absoluta llegó con la creación de "El show de Bill Cosby", una comedia familiar que rompió récords de audiencia durante casi una década y lo transformó en una de las figuras más influyentes del medio.

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Un imperio de 500 millones de dólares

El fenomenal éxito de su comedia se tradujo en ingresos nunca antes vistos para un actor de televisión. En el momento de mayor popularidad del programa, Cosby negoció un contrato histórico que le otorgaba un porcentaje de las ganancias totales. Sumando su rol como creador, productor y protagonista, llegó a cobrar un sueldo altísimo de cuatro millones de dólares por episodio emitido, una cifra impensada para la época.

Pero la verdadera clave de la inmensa fortuna que logró acumular no estuvo en esos sueldos iniciales, sino en los derechos de repetición. Al ser dueño del veinte por ciento de su propia serie, el actor cobraba pagos extraordinarios cada vez que cualquier canal de televisión del mundo compraba los capítulos antiguos para volver a emitirlos. Solo por este concepto, se calcula que facturó más de 300 millones de dólares a lo largo de varias décadas.

En vez de dejar ese dinero inactivo, el actor decidió invertir en bienes de muchísimo valor. Por una parte, gastó fortunas en propiedades de lujo, comprando mansiones en Beverly Hills, campos inmensos en diferentes estados y casas exclusivas en Nueva York.

Por otro lado, destinó gran parte de sus ganancias a adquirir cuadros y esculturas, construyendo una colección de arte privada que llegó a estar tasada en unos 150 millones de dólares.

La caída de la leyenda: condenas y sentencias millonarias

Todo ese imperio comenzó a desplomarse a partir de 2014. Decenas de mujeres alzaron la voz para denunciarlo públicamente por abuso y agresión sexual. A medida que los testimonios se multiplicaban en los medios, relatando cómo el actor utilizaba pastillas para sedar e incapacitar a sus víctimas antes de atacarlas, las productoras retiraron rápidamente su histórico programa del aire.

Este retiro definitivo de la pantalla le cortó de raíz su principal fuente de ingresos. En paralelo, el caso avanzó en los tribunales penales y en 2018 fue declarado culpable de agresión indecente, recibiendo una sentencia de prisión.

Si bien en 2021 la Corte Suprema del estado de Pensilvania anuló la condena y ordenó su liberación, esto ocurrió únicamente por un error técnico en el proceso legal previo, sin declararlo inocente de los graves hechos por los que se lo juzgaba.

Sumado al proceso penal, tuvo que enfrentar una avalancha de demandas civiles impulsadas por las víctimas. Para intentar frenar los juicios en su contra, se vio obligado a firmar acuerdos extrajudiciales millonarios y a pagar honorarios elevados a diferentes estudios de abogados.

Bill Cosby EFE 1 Cosby atraviesa un presente financiero muy distinto al que acostumbraba. EFE

El patrimonio actual de Bill Cosby

En la actualidad, se calcula que a Bill Cosby le quedan unos 50 millones de dólares, una fracción mínima de lo que alguna vez tuvo. Sin embargo, esa cifra no representa dinero en efectivo que pueda usar en el día a día, ya que la gran mayoría de su capital está atada a las propiedades y obras de arte que compró en sus mejores épocas.

El problema central que enfrenta es que ya no genera dinero. No tiene contratos, ninguna marca lo respalda y no cobra por las repeticiones de sus antiguos programas. Esta falta de ingresos lo llevó a acumular deudas altas por falta de pago de impuestos y a recibir reclamos legales de abogados que lo defendieron en el pasado y aún no lograron cobrar.

Para poder pagar los embargos y las deudas más urgentes, el excomediante tuvo que empezar a desarmar lo que le quedaba de su fortuna. Ya pidió préstamos entregando sus propiedades como garantía y tuvo que poner a la venta, casi de remate, parte de su valiosa colección de arte y sus casas en Nueva York, acercándose cada vez más a la ruina total.