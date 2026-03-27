De cuánto es la fortuna de Billy Ray Cyrus, la estrella country y polémico padre de Hannah Montana

Una figura del espectáculo estadounidense volvió a la escena tras un reencuentro familiar televisivo que llamó la atención del público.

El nombre de Billy Ray Cyrus volvió a escucharse, no solo por su trayectoria artística sino también por su vida personal, que en los últimos años estuvo atravesada por la polémica . A lo largo de más de tres décadas, el artista construyó una carrera de millones de dólares que atravesó varios géneros y formatos.

Pero en paralelo, su vínculo con su famosa hija Miley Cyrus también tuvo conflictos y perdones. Esa relación, seguida por millones de fans, se volvió tema de conversación tras su reencuentro por el aniversario de "Hannah Montana", la serie que protagonizaron por años.

Nacido en Kentucky en 1961, Billy Ray Cyrus creció rodeado de música , donde mostró un gran interés por el canto, algo que más tarde definiría su camino. Antes de alcanzar la fama, atravesó años difíciles en busca de una oportunidad. Tocó en bares, formó parte de bandas y hasta vivió en condiciones precarias mientras intentaba ingresar a la industria musical.

El salto llegó en 1992 con el lanzamiento de la canción Achy Breaky Heart , que rápidamente se convirtió en un fenómeno. Ese tema lo posicionó en lo más alto de los rankings y abrió las puertas a su primer disco, "Some Gave All", que permaneció varias semanas en el número uno.

Ese éxito lo consolidó como uno de los referentes del country. Con el paso del tiempo, sumó más álbumes, giras internacionales y premios. Además, logró mantenerse vigente con colaboraciones con Lil Nas X en el hit Old Town Road , que fue furor en el 2020.

Hannah Montana: el nacimiento de una estrella y su participación en la serie con su hija

En 2006, Billy Ray Cyrus dio un giro importante al sumarse al elenco de Hannah Montana. Ahí interpretó a Robby Stewart, el padre del personaje principal. La serie no solo fue un éxito global, sino que también impulsó la carrera de su hija, Miley Cyrus, quien se transformó en una de las figuras juveniles más populares del momento.

El vínculo entre ambos, tanto en la ficción como en la vida real, fue uno de los pilares del programa. Esa conexión familiar le dio autenticidad a la historia y generó una fuerte identificación con el público. Además del programa, participó en la película basada en la serie y en otros proyectos televisivos.

Miley Billy Cyrus Billy y Miley protagonizaron la icónica serie de Disney Channel "Hannah Montana" haciendo de padre e hija. Gentileza - Disney Channel/Joel Warren

La reconciliación con Miley en el especial 20° aniversario de Hannah Montana

Con el paso de los años, la relación entre Billy Ray Cyrus y Miley Cyrus atravesó momentos complejos. Los conflictos familiares y las constantes exposiciones públicas generaron distancia entre ambos. El momento más tenso fue cuando se filtró un audio en el que Billy describió a su hija como una "zorra" y "el diablo". En el mismo también habló mal de su exesposa Tish y de su esposa actual, Firerose.

De todas formas, el especial por las dos décadas de Hannah Montana los acercó. Durante ese evento, compartieron un momento que automáticamente se volvió viral. El reencuentro incluyó chistes, recuerdos y escenas que reflejaron la complicidad que supieron tener. Ambos recorrieron el set y revivieron diálogos de la serie para despertar la nostalgia.

Miley y Billy Tanto Miley como Billy volvieron a aparecer juntos en la pantalla de Disney Channel, por los 20 años de Hannah Montana. Gentileza - Getty Images

Fortuna de millones: el patrimonio de Billy Ray Cyrus

Gracias a su extensa carrera, Billy Ray Cyrus logró acumular un patrimonio estimado en alrededor de 10 millones de dólares a día de hoy, con diversas propiedades bajo su ala.

Sus ingresos provienen de distintas fuentes, pero la música ocupa el primer lugar, con ventas millonarias de discos, regalías y presentaciones en vivo. A eso se le suman sus trabajos como actor y productor en televisión. A lo largo del tiempo, lanzó más de una decena de discos y sencillos.