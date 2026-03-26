El multimillonario que consiguió una fortuna absurda gracias a un tweet en el momento justo

Al contestar un posteo en la red social, no esperaba convertirse en uno de los empresarios más importantes de la actualidad.

Muchas veces, las oportunidades que abren la puerta a ganancias de miles de millones de dólares aparecen de formas poco tradicionales. Una simple respuesta en redes sociales puede ser el punto de partida para construir uno de los imperios tecnológicos más importantes de los últimos años.

Así le sucedió a Ryan Graves , quien pasó de tener un trabajo rutinario a operar un gigante de la industria de las aplicaciones móviles. Su rol fue clave para que el proyecto creciera con rapidez y lograra posicionarse como líder dentro de su sector.

A comienzos de 2010, Ryan Graves trabajaba en el área de sistemas de General Electric . Su día a día no se salía de lo habitual, hasta que una publicación en redes sociales cambió su rumbo por completo. Travis Kalanick , que estaba desarrollando un nuevo servicio de transporte, utilizó Twitter para buscar a alguien que lo ayudara a lanzar la idea.

El 5 de enero de ese año, Kalanick publicó un mensaje en el que buscaba un gerente para la nueva plataforma y aclaraba que el puesto incluía participación accionaria. El servicio aún no existía formalmente, pero el mensaje cerraba con una pregunta abierta a sus seguidores. Graves respondió al día siguiente con una propuesta directa: le pidió que le enviara un correo electrónico y dejó su dirección personal.

Esa respuesta captó la atención del emprendedor. Tras una serie de reuniones, Graves renunció a su empleo el 1 de marzo de 2010 para convertirse en el primer empleado de Uber , que en ese momento operaba bajo el nombre de UberCab.

Uber: de un proyecto pequeño a convertirse en un imperio de miles de millones

En sus comienzos, la aplicación no tenía el alcance global actual. El servicio estaba orientado a un segmento exclusivo, con autos de alta gama que podían solicitarse desde el teléfono. Graves asumió como gerente general y, con recursos limitados, se encargó de conseguir los primeros conductores dispuestos a sumarse a un sistema completamente nuevo.

Su capacidad para resolver problemas y avanzar en un contexto incierto lo llevó a ocupar el puesto de director ejecutivo poco después del lanzamiento en San Francisco. Durante esa etapa, el servicio logró estabilidad operativa y empezó a crecer con rapidez, sentando las bases para su expansión a otras ciudades.

Hacia finales de ese mismo año, Kalanick retomó el liderazgo como CEO para encarar la estrategia global, mientras que Graves quedó a cargo de las operaciones. Durante casi una década, fue una pieza central en la expansión internacional de la compañía. Se mantuvo en ese rol hasta 2017 y luego permaneció en el directorio durante dos años más.

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Qué hizo Graves tras su salida de Uber

Después de dejar el directorio de Uber en 2019, en paralelo a la salida a bolsa de la empresa, Graves decidió cambiar el enfoque de su carrera. Optó por utilizar su capital y experiencia para crear su propia firma de inversiones, con un perfil más alejado del ritmo del sector tecnológico.

Con ese objetivo fundó Saltwater Capital, desde donde se dedica a adquirir negocios rentables de menor escala y a invertir en proyectos en crecimiento. Su estrategia se centra en empresas con potencial sostenido y modelos ya probados.

Además, participa en iniciativas vinculadas al impacto social y ambiental. Colabora con Charity: Water, enfocada en el acceso al agua potable, y con Pachama, que trabaja en soluciones contra la deforestación mediante créditos de carbono. Actualmente reside en Hawái, desde donde gestiona sus inversiones.

Fortuna de millones: el patrimonio de Ryan Graves

El patrimonio neto de Ryan Graves está estimado en 1.3 mil millones de dólares, según distintos medios internacionales especializados. Su riqueza está directamente vinculada a su participación temprana en Uber y al crecimiento sostenido de la compañía a nivel global.

Además de su actividad empresarial, se destaca por su perfil filantrópico, con aportes significativos a distintas organizaciones. Entre ellos, destinó el 1% de su patrimonio a causas benéficas, consolidando una faceta que acompaña su trayectoria en el mundo de los negocios.