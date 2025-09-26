Grupo Corven inauguró la mayor planta solar de autoconsumo en Santa Fe







El Grupo Corven inauguró una planta solar fotovoltaica en Venado Tuerto. Esta iniciativa es un hito para la compañía y la región.

La nueva planta promueve el uso compartido y responsable de la energía.

El Grupo Corven dio inicio a operaciones de su planta solar fotovoltaica en la sede de Corven Amortiguadores en Venado Tuerto, convirtiéndose en el mayor productor de energía para autoconsumo de la provincia de Santa Fe.

Esta iniciativa representa un hito para la compañía y para la región, consolidando a este grupo económico como un referente en la adopción de energías renovables y en la búsqueda de soluciones industriales más sostenibles. Cabe remarcar que la inversión económica inicial para este importante progreso energético y sustentable de la empresa venadense, asciende a 1,1 millones de dólares, que vuelven a demostrar el compromiso y el arraigo de la familia Iraola con la ciudad.

El desarrollo de la planta fue posible gracias a la coordinación de los equipos profesionales de Corven, la ingeniería y compras de Coral Energía -empresa que forma parte del grupo-, y la adecuación de la subestación de media tensión por la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto, que permitió activar el sistema de autoconsumo y conectar la planta a la red pública.

Uso responsable de la energía Con más de 1180 paneles instalados sobre los techos de la nave industrial y una capacidad total de 800 kW, la planta genera alrededor del 40% del consumo eléctrico de la fábrica, y durante los tiempos ociosos, el excedente de energía se inyecta a la ciudad a través del programa “Prosumidores”, promoviendo un uso compartido y responsable de la energía, con orígenes limpios.

“Este desarrollo no es solo una inversión en tecnología: es un paso que marca un antes y un después para nuestra planta y para la ciudad. Cada panel instalado representa un esfuerzo conjunto, la coordinación de equipos internos y externos, y la posibilidad de que nuestra energía beneficie también a la comunidad. Es un hito que nos permite avanzar hacia una gestión más responsable de los recursos y demuestra que la colaboración entre empresas y actores locales puede generar cambios concretos y duraderos”, afirmó Patricia Iraola, directora de Grupo Corven.

La activación de esta planta también evidencia un impacto regional más amplio. La adopción de energías limpias se consolida como un factor clave para el desarrollo industrial sostenible, mostrando que la innovación tecnológica y la planificación estratégica pueden generar soluciones replicables y de largo plazo, en favor de la comunidad y del medio ambiente.