Hasta u$s15.000 la noche: cómo es el nuevo hotel para los multimillonarios inspirado en James Bond

La cadena hotelera lanzó una nueva propuesta con un costo muy alto, pero con una experiencia fuera de lo común.

La propuesta se inspira directamente en las aventuras del agente secreto más famoso de la pantalla grande.

Mientras en la industria hotelera se gastan millones en grandes edificios de lujo, hay empresas que buscan alternativas para atraer a los clientes con más dinero. El objetivo está en poder cumplir las expectativas, pero con una idea que se separe de lo típico para llamar su atención.

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Esta compañía encontró la inspiración en una de las franquicias más exitosas del cine: James Bond . Quienes deseen vivir la experiencia deberán desembolsar una verdadera fortuna, pero a cambio formarán parte de la exclusiva propuesta del "Four Seasons I", el primer hotel de lujo sobre el mar.

El Four Seasons I es un yate de lujo que funciona como un hotel sobre el mar. La embarcación pertenece al proyecto de Four Seasons Yachts , una iniciativa de la compañía hotelera para llevar sus servicios al ámbito marítimo con viajes por distintos destinos internacionales.

La estructura cuenta con 207 metros de eslora y ofrece comodidades similares a las de una residencia privada. Dispone de 95 suites provistas de sectores interiores y exteriores , bajo un concepto de construcción pensado para albergar a un número reducido de pasajeros en comparación con los grandes cruceros tradicionales.

El diseño estuvo a cargo del prestigioso estudio Tillberg Design of Sweden, responsable de crear una silueta inspirada en las embarcaciones de alta gama. Los directores del proyecto explicaron su búsqueda por emular el estilo elegante asociado a James Bond y también de modelos clásicos de Porsche para definir la apariencia exterior del barco.

La imponente arquitectura incluye ventanales panorámicos a lo largo de las distintas cubiertas para garantizar vistas abiertas hacia el océano. Tanto las habitaciones como las áreas comunes aprovechan al máximo la luz natural, permitiendo una conexión visual constante con el entorno durante toda la navegación.

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Los detalles del Four Seasons I

El interior del Four Seasons I fue desarrollado con un enfoque similar al de una residencia de lujo. Las suites tienen grandes superficies, terrazas privadas y y una cuidadosa selección de materiales para crear ambientes amplios durante los viajes.

Una de las habitaciones más destacadas es la Funnel Suite, un sector de casi 929 metros cuadrados. Ubicada en una zona elevada del barco, cuenta con cristales curvos que ofrecen una vista panorámica. También se encuentra la Loft Suite, con una superficie cercana a los 743 metros cuadrados y una terraza privada.

Ciertas categorías incluyen piscinas exclusivas en sus terrazas exteriores. Además, los espacios privados exhiben detalles como revestimientos artesanales en madera, vitrinas con obras de arte auténticas y elementos decorativos seleccionados para mantener una estética residencial.

La propuesta culinaria contempla 11 restaurantes y salones con diversas alternativas gastronómicas. Entre las opciones disponibles sobresalen cartas de cocina mediterránea, platos de autor de la gastronomía japonesa y menús de vanguardia diseñados por prestigiosos chefs de la cadena.

También dispone de un spa con tratamientos de bienestar, sauna, baño de vapor, circuitos de agua y espacios destinados al descanso. En la zona exterior, una marina transversal permite acceder directamente al mar para disfrutar de las actividades acuáticas durante las paradas.

En la parte trasera de la embarcación hay una piscina de 20 metros de largo. Su fondo puede elevarse mediante un sistema hidráulico para modificar la profundidad y convertir ese sector en un espacio preparado para eventos.

Embed - FOUR SEASONS I: Luxury Cruise Ship 2026 - Virtual Tour: Suites, Dining & More

Los precios para pasar una noche en este exclusivo hotel

El precio para alojarse en el Four Seasons I comienza en u$s15.000 por noche dentro de las categorías más exclusivas. Por su parte, las suites más accesibles parten un piso estimado de u$s12.200.

Los recorridos tienen una duración estimada de entre siete y nueve días. En los viajes completos, el costo final puede alcanzar los u$s85.400 por pasajero, según el itinerario seleccionado.

Durante su primera temporada, el yate recorrerá distintos destinos del Mediterráneo, con escalas en lugares como Saint-Tropez, Bodrum, Hydra y Montenegro. También están previstos futuros recorridos por el Caribe y las Bahamas.