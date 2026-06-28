Se encaprichó en comprar un pueblo por u$s20 millones y terminó en bancarrota: la peor inversión de Kim Basinger

La reconocida actriz realizó una de las compras más insólitas que se hayan visto en Hollywood y perdió gran parte de su fortuna.

Las figuras de Hollywood suelen cometer locuras con los millones generados gracias a sus actuaciones en grandes producciones. Kim Basinger fue una cara frecuente en las pantallas durante los años 80 y 90, una actriz consagrada con asistencia perfecta en las obras más importantes de esa época.

El dinero acumulado no estuvo acompañado de buenas decisiones financieras. La jugada más cuestionada de la actriz fue la compra de un pueblo entero con el único objetivo de volverse multimillonaria. Pese a las advertencias sobre los riesgos del negocio, nada la detuvo y la aventura terminó en uno de los fiascos económicos más grandes en la historia de Hollywood.

La actriz era de una de las estrellas mejores pagas de su época.

Quién es Kim Basinger y cómo se consolidó en el cine

Kim Basinger empezó su carrera como modelo en Nueva York durante la década de 1970. Después de trabajar en campañas publicitarias, decidió enfocarse en la actuación y se mudó a Los Ángeles para buscar oportunidades en el cine y la televisión. Sus primeros trabajos fueron en series y películas para televisión, hasta que poco a poco empezó a conseguir papeles en la pantalla grande.

El reconocimiento llegó durante los años 80. Participó en películas como "Nunca digas nunca jamás", donde compartió elenco con Sean Connery, y más tarde protagonizó "9 semanas y media" junto a Mickey Rourke. También fue parte de "Batman" (1989), dirigida por Tim Burton, donde interpretó a la periodista Vicki Vale. Gracias a esos títulos, se convirtió en una de las actrices más conocidas de Hollywood.

Su carrera volvió a dar un salto en 1997 con "L.A. Confidential". Por su actuación ganó el Óscar, el Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores como Mejor Actriz de Reparto. Después siguió trabajando en películas como "8 Mile", "Cellular", "The Sentinel", "Grudge Match" y "Fifty Shades Darker", manteniéndose activa en la industria con el paso de los años.

Kim Basinger Fashion Magazine Esa mala inversión vino acompañada de otra decisión que estuvo a punto de dejarla en la bancarrota. Fashion Magazine

u$s20 millones por un pueblo: cuál era la idea de la actriz

En 1989, Kim Basinger sorprendió al comprar gran parte de Braselton, un pequeño pueblo del estado de Georgia, por u$s20 millones. La operación incluía cerca de 700 hectáreas de tierras y propiedades que durante más de un siglo habían pertenecido a la familia Braselton.

La actriz tenía un plan ambicioso para el lugar. Su idea era convertir el pueblo en un centro dedicado al entretenimiento, con estudios de filmación, espacios para producciones audiovisuales y un parque temático inspirado en Hollywood. También imaginaba organizar un festival de cine para atraer visitantes y darle un nuevo impulso económico a la zona.

El proyecto nació con expectativas altas. En ese momento, Basinger era una de las figuras más importantes del cine y contaba con los recursos para intentar una inversión de ese tamaño. Su familia también apoyaba la iniciativa y confiaba en que el pueblo podía transformarse en un destino turístico relacionado con la industria cinematográfica.

Con el paso del tiempo, el plan empezó a perder fuerza. Los costos eran cada vez más altos y el desarrollo nunca avanzó como estaba previsto. A mediados de los años 90, la actriz comenzó a vender partes de la propiedad para afrontar los gastos, hasta que terminó desprendiéndose del proyecto sin haber podido concretar la idea original.

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Un rotundo fracaso: los problemas financieros posteriores

La compra de Braselton coincidió con otro problema que terminó de complicar las finanzas de la actriz. En 1992, abandonó la película "Boxing Helena" después de haber sido elegida para el papel principal. Los productores consideraron que había incumplido el contrato y decidieron llevar el caso a la Justicia.

Un año después, un jurado de Los Ángeles resolvió que debía pagar u$s8,9 millones en concepto de daños y perjuicios. La cifra era tan alta que superaba el dinero del que disponía en ese momento. Frente a esa situación, Basinger recurrió al Capítulo 11 de la ley de bancarrota de Estados Unidos para reorganizar sus deudas y evitar perder el resto de sus bienes.

Más adelante, la actriz apeló la decisión judicial y llegó a un acuerdo con los productores. Finalmente, el pago se redujo a u$s3,8 millones, una suma mucho menor. Aunque eso alivió parte de la situación, el impacto ya era importante y su imagen dentro de Hollywood también se vio afectada.

Con el tiempo, consiguió recuperarse. Volvió a trabajar en distintas producciones y logró reconstruir tanto su carrera como su situación económica. Aun así, la compra del pueblo de Braselton sigue siendo recordada como una de las decisiones más arriesgadas y fallidas realizadas por una estrella de Hollywood.

El actual patrimonio de Kim Basinger

Actualmente, Kim Basinger cuenta con un patrimonio cercano a los u$s10 millones, según distintos medios especializados. Además de continuar vinculada al cine, durante los últimos años mantuvo inversiones en bienes raíces y llevó una vida mucho más alejada de la exposición que tuvo en las décadas de 1980 y 1990.

En cuanto a su rol filantrópico, no se conoce un aporte más que a instituciones que apoyan los derechos de los animales. Ha participado en anuncios de PETA y se declaró vegetariana, pero su pasado la obligó a bajar mucho su perfil, ya que fue una cara muy cuestionada.