De cuánto es la fortuna de Lewis Hamilton, el siete veces campeón de la Fórmula 1

El histórico piloto logró ganar enormes sumas de dinero gracias a su nivel en la pista y a los títulos obtenidos.

Lewis Hamilton se ganó el corazón de millones de fanáticos de la Fórmula 1 y comparte con Michael Schumacher el récord de ser el piloto más ganador de títulos mundiales. Tras su era de dominio absoluto con Mercedes, hoy es parte de Ferrari, la escudería más laureada de la historia.

Desde sus comienzos logró muy buenos contratos con los distintos equipos en los que estuvo, pero también aumentó su patrimonio gracias a sus patrocinadores .

El siete veces campeón del mundo es, además de un excelente piloto, un fanático de la moda y siempre muestra diversos outfits en su arribo a los circuitos.

Su pasión por los autos comenzó desde muy joven. A los cinco años le compraron un coche teledirigido y, en la siguiente Navidad, un kart. Al ver ese entusiasmo, su padre prometió ayudarlo a convertirse en piloto siempre y cuando trabajara duro en la escuela. Llegó a tener hasta cuatro trabajos a la vez para poder sustentar una carrera que prometía.

A los ocho años consiguió su primer título y en 1997 se incorporó a McLaren , en el programa de jóvenes conductores. Se transformó en la persona más joven en hacerlo y se coronó en el año 2000 como campeón europeo de karting.

Un año después entró en la Fórmula Renault 2.0 Británica y quedó quinto en la clasificación, pese a estrellarse en la tercera vuelta. Posteriormente pasó por la Fórmula 3 y la GP2 Series, antes de dar el salto a la Fórmula 1 para ser compañero de Fernando Alonso.

En su primer año logró consagrarse subcampeón al cosechar cuatro victorias. Tan solo un año después obtuvo su primer campeonato mundial como piloto. Si bien no lo hizo como rookie, llamó la atención de todos, ya que era una de las caras nuevas del paddock.

Su exitoso paso por Mercedes

En 2013 llegó el momento de firmar con Mercedes, aunque la primera temporada no fue nada fácil. Terminó cuarto en la general, logró solo una victoria y un total de cinco podios, aunque en 2014 la situación cambió. Ganó dos títulos seguidos, acumuló 21 victorias y se subió al podio en 33 ocasiones.

En 2016 perdió el título a manos de su compañero Nico Rosberg, pero eso fue solo un traspié para Hamilton. En 2017, 2018, 2019 y 2020 mostró un nivel aplastante, llegó a los siete títulos mundiales e igualó a Michael Schumacher. Sin embargo, perdió la oportunidad de superarlo ante Max Verstappen en la recordada carrera de 2021 en Abu Dabi.

El increíble contrato de Hamilton en Ferrari

Desde entonces, el piloto neerlandés logró terminar con el dominio de Lewis y empezó su propia era. Por esto, en 2025 llegó la noticia que sacudió al paddock. Hamilton abandona Mercedes para firmar su contrato con Ferrari, la escudería más ganadora de la historia.

El acuerdo con los italianos llegó acompañado de una cifra astronómica. Anualmente cobra entre u$s60 millones y u$s70 millones, pero si cumple los objetivos, los bonos podrían elevar la suma a más de u$s100 millones al año.

Hamilton Cuenta de X @F1 Hamilton consiguió su primera victoria con Ferrari en el Gran Premio de Cataluña 2026. Cuenta de X: @F1

Además, gracias a su llegada, el dueño de Ferrari decidió armar un fondo de u$s270 millones para sustentar los negocios del piloto británico fuera de la Fórmula 1. Esto abarca desde marcas de moda y proyectos de cine hasta la financiación de su alimentación.

También habrá un aporte de la escudería a Mission 44, la fundación del siete veces campeón que apunta a ayudar a jóvenes de minorías para que puedan sumarse al mundo del automovilismo o la ciencia.

Embed - HAMILTON HIZO UN CARRERÓN Y TERMINÓ PRIMERO EN BARCELONA | COLAPINTO SANCIONADO 10° | Fórmula 1

El patrimonio de Lewis Hamilton

Distintos medios especializados estiman el patrimonio neto de Lewis Hamilton en u$s550 millones. Se destacan los acuerdos que firmó con McLaren, Mercedes y Ferrari, como también los patrocinios detrás de una de las leyendas de la Fórmula 1.

Por ejemplo, con Monster Energy recaudaba anualmente cerca de u$s25 millones y es embajador global de la marca. Con Tommy Hilfiger también hay un trato de u$s15 millones, pero no solo para vestirse: es el codiseñador de distintas colecciones y recibe regalías directas por las ventas. Además, tiene arreglos con Puma para la indumentaria deportiva, con la relojera suiza IWC Schaffhausen y con Sony.