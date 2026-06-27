De cuánto es la fortuna de Robert Downey Jr y cuántos millones ganó con Iron Man

Su recorrido combina éxitos, tropiezos y una recuperación que modificó para siempre su lugar dentro de la industria cinematográfica.

Transformó el éxito de Iron Man en una de las mayores fortunas construidas por un actor en Hollywood.

Durante décadas, pocos actores atravesaron una carrera con tantos cambios como Robert Downey Jr . Pasó de ser una de las grandes promesas de Hollywood a protagonizar uno de los períodos más complicados de la industria, para luego convertirse en la cara visible de una de las franquicias más exitosas de la historia del cine con un patrimonio millonario .

Su transformación no solo fue artística. También impactó en sus ingresos y en el valor de sus contratos. El papel de Tony Stark cambió por completo su presente profesional y lo ubicó entre los intérpretes mejor pagos del mundo durante varios años consecutivos.

Robert Downey Jr. nació el 4 de abril de 1965 en Nueva York, dentro de una familia vinculada al mundo del espectáculo. Su padre, el director Robert Downey Sr., lo acercó al cine desde muy pequeño y le dio su primera participación cuando apenas tenía cinco años .

Los contratos que firmó después del estreno de Iron Man multiplicaron sus ingresos y lo ubicaron entre los actores mejor pagos del mundo.

Durante los años 80 comenzó a ganar reconocimiento gracias a películas como Weird Science, Less Than Zero y The Pick-up Artist. Su versatilidad para alternar entre la comedia y el drama hizo que rápidamente llamara la atención de productores y directores.

Uno de los momentos decisivos de esa primera etapa llegó en 1992, cuando interpretó a Charlie Chaplin en la película Chaplin. Su trabajo recibió elogios de la crítica y le valió una nominación al Premio Oscar como Mejor Actor , una señal de que estaba destinado a ocupar un lugar importante dentro de Hollywood.

El momento más difícil de su carrera

Cuando parecía encaminado a convertirse en una de las máximas figuras del cine estadounidense, comenzaron los problemas personales. A fines de los años 90 acumuló arrestos relacionados con el consumo de drogas y el incumplimiento de distintas medidas judiciales.

Las consecuencias fueron muy fuertes para su carrera. Perdió contratos millonarios, fue despedido de varias producciones y muchas compañías dejaron de contratarlo debido al riesgo que implicaba asegurar sus proyectos. Incluso llegó a pasar tiempo en prisión y atravesó distintos tratamientos de rehabilitación. Fueron años marcados por la incertidumbre, en los que su regreso parecía cada vez más complicado.

Con el paso del tiempo consiguió mantenerse alejado de las adicciones y comenzó una reconstrucción profesional que fue lenta. Productores y colegas que confiaron nuevamente en él le permitieron recuperar espacio en la industria, aunque nadie imaginaba la magnitud del cambio que estaba por llegar.

robert downey jr Tras atravesar los años más difíciles de su carrera, el intérprete logró un regreso que cambió la historia de Marvel Studios. Instagram Robert Downey JR

Renacimiento: cuántos millones ganó con Iron Man

El gran punto de inflexión apareció en 2008 con el estreno de Iron Man, la primera película del Universo Cinematográfico de Marvel. En ese momento, Marvel apostó por un actor cuyo pasado todavía generaba dudas en parte de la industria. El riesgo terminó siendo uno de los negocios más exitosos del cine moderno.

Por la primera entrega habría recibido alrededor de u$s500.000, una cifra baja para un protagonista de un gran estudio. Sin embargo, el enorme éxito de la película cambió completamente las negociaciones posteriores.

Gracias a nuevos contratos que incluían porcentajes sobre la recaudación y bonos por rendimiento, sus ingresos crecieron de manera extraordinaria. Distintas estimaciones indican que ganó alrededor de u$s75 millones por Avengers: Endgame, mientras que por Avengers: Infinity War habría cobrado cerca de u$S75 millones entre salario e incentivos.

En conjunto, las ganancias obtenidas por su participación en las películas de Marvel superan ampliamente los u$s500 millones, aunque los acuerdos exactos nunca fueron publicados oficialmente y algunas cifras provienen de estimaciones de la industria.

El patrimonio de Robert Downey Jr

La fortuna de Robert Downey Jr. ronda los u$s300 millones. Ese patrimonio proviene de varias fuentes. Además de sus contratos como actor, obtuvo ingresos como productor, realizó campañas publicitarias y efectuó inversiones inmobiliarias junto con su esposa, Susan Downey.

Tras despedirse inicialmente de Tony Stark en Avengers: Endgame, continuó desarrollando nuevos proyectos cinematográficos y mantuvo una fuerte presencia dentro de Hollywood. Más recientemente, Marvel confirmó su regreso al universo de los superhéroes, aunque esta vez interpretando al villano Doctor Doom, una decisión que volvió a colocar su nombre entre los más comentados de la industria.