El invento español que te hará ahorrar miles de litros de agua al año

Una empresa ideó un invento que reducirá el desperdicio de agua en millones de hogares y, al mismo tiempo, disminuirá los costos de electricidad.

El cuidado del medio ambiente preocupa a millones de personas en todo el mundo. Por eso, el compromiso no corre solo por cuenta de los usuarios, sino que las empresas también buscan constantemente cómo ayudar con sus productos. En este marco, España encontró una solución innovadora para cuidar el agua.

El verano siempre trae temperaturas extremas y difíciles de soportar, un contraste marcado frente al frío del otoño y el invierno. Esta situación impulsó a una compañía a diseñar un dispositivo capaz de terminar con el desperdicio de agua en los hogares.

El sistema Aquareturn está diseñado especialmente para familias y comercios. Su función es tan simple como efectiva: ahorra el agua que se desperdicia y busca reaprovecharla al máximo. Lo mejor de todo es que no requiere ninguna instalación invasiva dentro del hogar o del negocio.

Al contrario, se coloca de forma sencilla debajo de la bacha de la cocina o en cualquiera de las salidas de agua caliente del baño . Se puede adaptar tanto a un calefón como a un termotanque. El aparato redirige el líquido por las tuberías hasta detectar que alcanzó la temperatura ideal.

El agua que está por debajo de los 35 °C se desvía hacia la tubería de agua fría y regresa al termotanque, incluso si está templada. Mientras tanto, el agua caliente sale por las canillas lista para usarse. Al regresar el resto del líquido al sistema, el calentador requiere menos esfuerzo, lo que genera un importante ahorro de energía en los equipos eléctricos.

Este invento también se destaca por ocupar muy poco espacio, ya que su estructura en forma de caja mide apenas 20 centímetros de largo, 12 cm de ancho y 12 cm de alto. Su instalación es sumamente sencilla, solo hay que conectar las entradas correspondientes de agua caliente y fría para que el dispositivo funcione como una especie de "peaje" inteligente.

Embed - Comparación con y sin AquaReturn

Cuánto porcentaje de agua y energía podés ahorrar con este invento

Más allá de su efectividad, ya que tarda menos de 20 segundos en hacer llegar el agua caliente, su principal ventaja es el doble impacto ecológico y económico. Distintos estudios señalan que el aparato puede reducir un 23% el agua que se pierde en un hogar promedio. De esta manera, se transforma en un aliado clave para el consumo sustentable.

Este impacto positivo se refleja directamente en las boletas de luz, ya que el dispositivo consume apenas un 4% de electricidad. A este beneficio se le suma que el equipo no requiere un mantenimiento complejo. Solo utiliza un filtro básico para evitar obstrucciones, el cual no representa un gasto inmediato ni debe cambiarse a corto plazo.

La primera compra ya incluye este accesorio de fábrica, por lo que no vas a tener que adquirirlo por separado. Todo el combo completo tiene un costo de u$s397. Cabe destacar que el fabricante aún no cuenta con envíos internacionales, por lo que actualmente solo se comercializa en España y el resto de Europa.