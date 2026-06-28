El revolucionario invento que es furor en Europa: un estacionamiento para las mascotas

Esta nueva propuesta promete cambiar tu experiencia durante las compras con tu perro y busca resolver un problema que cada vez es más común.

Con este invento, podes llevar a tu perro de compras y quedarte tranquilo por su bienestar.

Las mascotas son cada vez más importantes en la vida cotidiana y esa transformación también modifica los servicios que ofrecen los comercios . En varios países europeos se empezaron a ver propuestas pensadas para quienes salen con sus perros y necesitan hacer compras sin poner en riesgo a sus animales.

Alemania se convirtió en uno de los principales escenarios de esta tendencia gracias a la instalación de refugios inteligentes en supermercados. El objetivo es evitar situaciones que pueden volverse peligrosas, no solo para los perros, sino también para sus dueños.

Los llamados " dog parking pods" son cabinas individuales instaladas en los accesos de supermercados para que los perros permanezcan protegidos mientras sus propietarios hacen sus compras. Estos espacios cuentan con control de temperatura y ventilación automática , lo que evita que los animales permanezcan expuestos al frío, al calor o a la lluvia.

El acceso funciona mediante una aplicación para celulares o un código digital, mecanismo que garantiza que únicamente el dueño pueda abrir la cabina cuando regresa del supermercado. En algunas versiones también se incorporan cámaras que transmiten imágenes en tiempo real para controlar al animal desde el teléfono durante toda la estadía.

Otro detalle del diseño sos unos módulos con paneles transparentes para que los perros mantengan contacto visual con el exterior, algo muy importante que ayuda a disminuir el estrés que suele provocarles un espacio completamente cerrado. La iniciativa surgió como alternativa a la costumbre de dejar a los perros atados en la vereda o dentro de un vehículo mientras el propietario hace las compras.

La incorporación de estos refugios responde también al fuerte crecimiento del mercado de las mascotas. En Alemania viven alrededor de 33,9 millones de animales domésticos, mientras que el 44% de la población comparte su hogar con al menos una mascota. Ese fenómeno acompaña la "humanización de los animales de compañía", algo que movió u$s197.600 millones en todo el mundo durante 2024.

Por ahora, las cabinas ya funcionan en supermercados de ciudades como Berlín y Hamburgo, donde distintas cadenas ya analizan extender este mismo sistema a nuevos locales si es que los resultados todavía mantienen una buena aceptación entre los clientes con el paso del tiempo.

Estacionamiento para mascotas Esta novedosa idea busca ponerle fin a un problema muy común para personas con mascotas. Gentileza - Strategic Lift

Otros paises que adoptaron sistemas para cuidar a las mascotas

Esta misma solución para quienes salen de compras junto a sus animales también llegó a otros mercados, aunque con propuestas diferentes según las costumbres de cada lugar. En Japón, numerosos shoppings ofrecen carritos especialmente diseñados para transportar perros pequeños dentro de los establecimientos. Estos modelos cuentan con espacio ventilado y permiten recorrer los pasillos sin necesidad de dejar a la mascota a la intemperie. Además, muchos complejos comerciales incorporaron sectores exclusivos con bebederos y áreas de descanso para animales.

Estados Unidos también avanzó con distintas alternativas, ya que varias sucursales de cadenas como PetSmart y Lowe's permiten el ingreso de perros sujetos con correa, siempre que respeten las normas internas de cada tienda. Gracias a esa flexibilidad, los clientes pueden completar sus compras sin separarse de sus mascotas.

Además, ciudades como Nueva York y San Francisco comenzaron a instalar estaciones de espera para perros inspiradas en el modelo alemán. Estos espacios incluyen monitoreo, control de temperatura y sistemas de apertura mediante códigos QR, con el propósito de brindar un entorno seguro y tranquilo durante la permanencia del animal.