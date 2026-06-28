Olvidate de las manos congeladas: el invento portátil que te calienta en invierno y también carga tu celular

Una nueva solución promete aliviar el frío extremo y sumar una función extra a tus outfits que es ideal para cualquier salida.

Llega el invierno y lo primero que se ve afectado por las bajas temperaturas suelen ser las extremidades, especialmente cuando hay viento o muchas horas al aire libre. Esa sensación puede extenderse al resto del cuerpo y volver incómoda cualquier actividad del día a día.

Frente a este problema apareció un nuevo dispositivo compacto que combina dos funciones en un solo equipo. Además de generar calor en pocos segundos, esta misma herramienta tiene una función extra para tus dispositivos electrónicos, que es muy práctica para viajes, caminatas o deportes.

El calentador eléctrico de bolsillo Ocoopa H01 fue diseñado para ofrecer calor inmediato mediante un sistema recargable por USB . Su funcionamiento es muy simple, ya que solo se necesita encenderlo mediante un botón para que comience a elevar su temperatura en cuestión de segundos.

El equipo incorpora tres niveles de calor, que permiten adaptarlo a distintas condiciones climáticas o preferencias personales, las opciones disponibles son 35 °C, 48 °C y 55 °C, valores que pueden modificarse por el usuario. En la parte posterior cuenta con indicadores LED que muestran tanto el nivel de temperatura seleccionado como el estado de la batería, lo que permite controlar el funcionamiento del dispositivo sin necesidad de aplicaciones adicionales.

La alimentación depende de una batería interna de 1.000 mAh, que ofrece una autonomía de hasta 15 horas, según el nivel de temperatura elegido y la intensidad de uso. Cuando se termina la carga, necesita aproximadamente 7 horas para recuperar el 100% de su capacidad mediante un cable USB.

Su diseño es muy cómodo, ya que el aparato pesa menos de 200 gramos y mide 11,7 centímetros de largo, 6,1 centímetros de ancho y 3,1 centímetros de espesor, lo que permite llevarlo en un bolsillo, una mochila o una cartera sin problemas.

El exterior está recubierto por una silicona especial que ofrece una superficie agradable al tacto y suma protección frente a pequeños golpes o caídas accidentales.

Ocoopa h01 Este dispositivo cumple más de una función. Gentileza - Ocoopa

Calentador y cargador: las características del innovador invento

Uno de los aspectos que diferencia al Ocoopa H01 de otros productos similares es su doble función, ya que además de aportar calor durante los días más fríos, también puede actuar como cargador gracias a su puerto USB de salida. Eso permite recargar celulares y otros dispositivos electrónicos cuando no hay un enchufe disponible, algo perfecto para excursiones, viajes o días largos fuera de casa.

Su formato compacto también lo vuelve un aliado para distintas actividades al aire libre, ya que es cómodo para quienes practican senderismo, pesca, ciclismo, deportes de invierno. El producto incluye un cable USB para recargar la batería y una bolsa de transporte, lo que facilita su guardado y evita daños.