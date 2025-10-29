Heredó miles de millones, confió en las criptomonedas y terminó de la peor forma: quién fue Matthew Mellon

Logró generar miles de millones con la criptomonedas debido a su abultada herencia, pero tuvo un trágico final.

Logro conseguir miles de millones gracias a su herencia y las criptomonedas, pero tuvo un trágico final debido a las adicciones.

Varios protagonistas del mundo de las criptomonedas han logrado multiplicar sus ganancias a miles de millones con las inversiones adecuadas en el momento correcto. Si bien la mayoría logra crear un imperio a base de estas transacciones, no todos corren con la misma suerte.

Matthew Mellon logró convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo de las monedas digitales , pero su vida ocultaba un lado oscuro. El mismo lo llevó a un trágico final, constatando que ni las grandes fortunas pueden asegurar una vida hecha y derecha.

Matthew Mellon pertenecía a la familia Mellon, fundadora de Bank of New York Mellon , uno de los bancos más grandes de Estados Unidos. A los 21 años recibió 21 millones de dólares como primer fideicomiso de una herencia familiar, un mecanismo legal para transferir riqueza entre generaciones evitando altos impuestos.

En 2017, invirtió dos millones de dólares en XRP, la criptomoneda nativa de la red Ripple . XRP es un token digital diseñado para transacciones rápidas y baratas entre bancos, actuando como puente para convertir divisas en segundos, a diferencia de sistemas tradicionales como SWIFT que tardan días. Ripple es la empresa detrás de la red, y XRP fue pre-creada en 100 mil millones de unidades, sin minado como Bitcoin.

La apuesta fue exitosa: XRP multiplicó su valor por 500 en menos de un año, convirtiendo los dos millones en mil millones de dólares . Mellon asesoraba a Ripple Labs y poseía patentes relacionadas con cripto. En febrero de 2018, Forbes lo posicionó como el quinto billonario en criptomonedas.

Para proteger su inversión, guardaba las claves privadas en cuentas bajo nombres de mujeres, dispersas en bancos de Estados Unidos. "Si me secuestran, no encontrarán todo", explicó en una entrevista. Su éxito lo convirtió en el "rey de las criptos", pero ocultaba un problema mayor: la adicción a OxyContin.

El calvario de las adicciones: el peor final para Mellon

Matthew Mellon luchaba con adicciones desde joven, agravadas por OxyContin recetado en 2016 para una lesión de surf. Este es un analgésico opioide sintético, similar a la heroína pero legal, que genera dependencia rápida. Mellon culpaba a los médicos por recetarle el medicamento, consumiendo 80 pastillas diarias a un costo de 100 mil dólares mensuales.

Entró en Passages Malibu, un centro de rehabilitación de lujo, pero el hábito persistía. En 2018, viajó a Cancún para un tratamiento intensivo, prometiendo quedarse hasta curarse. El 16 de abril de 2018, Mellon murió a los 54 años en otro centro de rehabilitación de Cancún, víctima de una sobredosis.