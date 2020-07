Hot Sale: siete recomendaciones para evitar ser víctimas de un fraude

Sin embargo, la magnitud del evento obliga a tomar recaudos y analizar bien los pasos a seguir al momento de comprar. Desde la CACE brindaron una serie de pautas para que los visitantes virtuales podamos estar a resguardo de fraudes y confusiones.

Identidad de las marcas

Por un lado, la primera recomendación tiene que ver con estar atentos a las marcas. Qué quiere decir esto. Principalmente significa que observemos que sean empresas adheridas al evento. Para ello, aconsejan ingresar desde la web del evento – www.hotsale.com.ar – con el fin de evitar ser víctimas de una página falsa.

Conexión segura

Siguiendo esa línea, proponen que observemos la identidad de la página web. “En la parte inferior derecha de la pantalla, al lado del símbolo de Internet, tenés que encontrar un candado amarillo. Esto significa que el sitio web que estás visitando es seguro. Si no aparece, entonces no tiene una conexión segura con tu navegador. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home”, señalan desde la CACE.

Asimismo, “si la URL de la página empieza con https://, estás en una página segura; si la URL empieza con http://, la página no es segura. Si la barra de direcciones del navegador es de color verde, podés estar seguro de que la página web es de la entidad que dice ser. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home”.

Información del comprador

Por otro lado, recomiendan prestar especial atención a la información de contacto del vendedor. “Si ésta es extraña o proviene de un país que no tiene nada que ver con la marca del producto, entonces no es confiable”, agregan.

Datos propios

Con respecto a la información que proporcionamos como compradores, aconsejan solo brindar datos imprescindibles, por lo cual, si una marca solicita datos “que no se considere como esencial, es mejor realizar tu compra en otro sitio”, apuntan.

Anotar las compras realizadas

Otro aspecto relevante tiene que ver con llevar un registro escrito de las transacciones. “Es una práctica muy buena. Así se conserva la información que el establecimiento remita acerca de tu compra así como el nombre, datos del negocio y los términos legales de tu compra. Como precaución, conserva esta información hasta que termine el período de garantía del producto”, recomiendan desde la entidad.

Comparar precios en los días previos

Además de los puntos referidos a la seguridad informática y comercial, la comparación de precios es un aspecto importante para evitar ser víctimas de un engaño y abonar más de lo que corresponde.

Para evitarlo, es recomendable buscar precios previamente al evento y anotarlos en una lista para saber si el valor ofrecido es mejor, peor o igual al que vimos anteriormente. Si bien puede sonar desgastante, es aconsejable y nos evitará ser víctimas de falsos descuentos o promociones.

Tener especial cuidado con los descuentos y las cuotas

Es sabido que el descuento es una de las herramientas de marketing más importante dentro del mundo comercial, ya que puede hacernos caer en una trampa: algunas compañías, atentas a los eventos de la magnitud de Hot Sale, incrementan sus precios para luego ofrecer descuentos que nos parecen imposibles de desaprovechar.

Por otro lado, en caso de que el producto sea a pagar en “cuotas sin interés”, comprobar que realmente sea así y no un engaño. Algunos vendedores optan por ofrecer los productos bajo esta modalidad, luego de haberle agregado el interés al precio final.