Ideal para emergencias: el invento millonario que te puede salvar en un momento difícil







Una linterna que no usa pilas y se activa con tu calor corporal conquistó el mercado y generó millones por su utilidad en situaciones extremas.

Lumen utiliza calor corporal para generar luz sin baterías, un invento que transformó la seguridad en emergencias y atrajo millones en inversión. Pixabay

En un mercado cada vez más enfocado en la sustentabilidad, productos que logran combinar tecnología y eficiencia generan millones en ventas y captan la atención global. Uno de ellos es Lumen, una linterna que funciona sin pilas ni baterías y se posiciona como un recurso clave en situaciones límite.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El diseño de esta linterna está pensado para momentos críticos: emergencias, cortes de luz, acampes o entornos sin acceso a energía convencional. Su innovación radica en su mecanismo: se activa con el calor humano, lo que la vuelve funcional, ecológica y práctica.

actualidad_72752902_129206529_679x453 Con solo el contacto de la mano, esta linterna revolucionaria se volvió un invento que salvó vidas y movió millones en todo el mundo.

No necesita pilas o baterías, solo tu calor: cómo funciona la linterna Lumen La clave de la linterna Lumen se encuentra en su tecnología termoeléctrica. Cuando la piel entra en contacto con el metal del dispositivo, se genera una diferencia de temperatura que produce electricidad. Esa energía permite encender una luz LED integrada.

Diseñada por el inventor ucraniano Rost, la linterna no depende de ninguna fuente de alimentación externa ni precisa recargas. Solo necesita el contacto humano para operar. Esto la transforma en una herramienta fundamental para exploradores, socorristas o personas que viven en zonas aisladas.

El modelo puede emitir una luz constante de hasta 15 minutos con solo sostenerla en la mano. Si bien su alcance es moderado, resulta ideal para ubicar objetos, leer en la oscuridad o enviar señales visuales en escenarios de urgencia.

Temas Millones