Un invento ideal para los fanáticos de las aves: el comedero con IA que te avisa qué especie te está visitando + Agregar ámbito en









Este comedero inteligente permitirá observar a los pájaros comer sin la necesidad de estar sentados todo el día frente a él.

Este aparato es ideal para quienes buscan observar aves en su jardín sin tener que pasar todo el día sentados esperando. Harymor

La observación de aves desde el hogar es una afición presente en millones de personas, donde la paciencia cumple un rol clave. Para quienes buscan optimizar la espera sin pasar horas frente al jardín, surgió una alternativa tecnológica pensada para facilitar este pasatiempo.

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Se trata del Harymor Smart Bird Feeder, un dispositivo capaz de registrar cada visita mediante una cámara de alta definición y enviar una alerta al celular ante el menor movimiento. Asimismo, la herramienta identifica las distintas especies frente al lente y conserva las imágenes en una aplicación para conocer la clase exacta de ave.

Así luce en detalle este llamativo aparato, que te avisa el momento en el que el ave se acerca al comedero. Harymor De qué trata este comedero inteligente que filma en alta definición El Harymor Smart Bird Feeder es un comedero inteligente que incorpora una cámara y un sistema de inteligencia artificial para registrar los ejemplares cercanos e identificar la especie de forma automática. El dispositivo permite seguir la actividad desde el teléfono y guardar un registro de cada visita sin necesidad de estar presente en el patio.

La cámara cuenta con resolución 2K y se activa al detectar movimiento. El sistema captura fotografías y videos de 10 segundos, además de ofrecer zoom digital para ampliar las imágenes y observar en detalle las características del ave.

Tras obtener las capturas, la inteligencia artificial analiza la información y compara las imágenes para reconocer la especie. Al completar la identificación, envía una notificación al teléfono con acceso desde la aplicación a los registros guardados. También ofrece transmisión en vivo para observar lo que ocurre en tiempo real.

El equipo incorpora visión nocturna para continuar registrando actividad durante la noche y audio bidireccional, función que permite escuchar el entorno del comedero y reproducir sonidos desde el celular. Las características claves de este invento El Harymor Smart Bird Feeder fue diseñado para su instalación en exteriores, ya sea sobre un poste o sujeto a un árbol. Su estructura cuenta con un depósito superior para semillas que facilita la recarga y mantiene el alimento protegido dentro del recipiente. El sistema funciona con una batería recargable de 5.200 mAh que recibe energía mediante un panel solar de 3 W integrado en la parte superior. La primera carga se realiza a través de un cable USB-C y luego el panel permite mantener la autonomía del equipo. La inteligencia artificial cuenta con una base de datos capaz de reconocer más de 10.000 especies de aves. Además, la aplicación concentra las fotografías, videos y alertas generadas por el sistema, aunque para utilizar las funciones conectadas es necesario contar con una red Wi-Fi cercana. El comedero tiene un precio de u$s117.

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