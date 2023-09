Inteligencia artificial y robots: cuáles son las claves de la Industria 4.0

El sector educativo, lógicamente, juega un rol fundamental en la era de la industria 4.0. “No estamos exentos a la transformación de estos avances. Desde el origen de la universidad entendimos que el componente tecnológico tiene que ser central a la hora de preparar a los estudiantes. Estamos cruzados por todas estas tecnologías. Se deben generar estudiantes mas preparados para los desafíos de hoy”, explicó Pallaro, quien agregó: “Trabajamos con empresas. Está en el ADN de la Universidad. Hacer personas muy formadas para el momento actual. Vemos una demanda constante de profesionales para muchos sectores en auge, como biotecnología o ciberseguridad, entre otros. Si no entendemos el sector productivo, no podemos ofrecerles el talento que demandan”.

vulcano.jpg Claudio Vulcano, Director de Manufactura de GM.

Mejorar la competitividad y la eficiencia son algunas de las ventajas que ofrece a las empresas la industria 4.0. La tecnología, de la mano de la inteligencia artificial y la utilización de robots, es clave en este sentido.

“En el mantenimiento de un sistema productivo, antes lo lógico era mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. Hoy la tecnología permite eliminar el mantenimiento preventivo y correctivo, para dedicarlo al predictivo”, sostuvo Vulcano, quien explicó: “Sin poner en marcha el motor, podemos hacerlo girar y a través de 1.200 sensores saber si va a funcionar bien o mal. Esto permite eliminar muchas ineficiencias en los procesos productivos que antes existían. Nos permite ver que la tecnología aplicada al proceso productivo genera una ventaja enorme. Esto llega al cliente a través de productos de alta calidad”.

“Hoy desde Detroit pueden saber cómo funcionan los motores. Esta conjunción de datos, nos permite tomar mejores decisiones en menor tiempo. Eso es el comienzo de algo que ya empezamos a hablar de manufactura 5.0. Porque mucho análisis de datos se hace con inteligencia artificial, ya tenemos algunos sectores trabajando con inteligencia artificial”, detalló Vulcano.

pallaro.jpg Andrés Pallaro, Director del Observatorio del Futuro de Universidad Siglo 21.

En Tierra del Fuego también “se está aplicando la inteligencia artificial y la robótica”, agregó Vainman, quien contó: “Los robots no vienen a reemplazar a los operarios. El robot, que se llama cobot, trabaja en colaboración con el operario para evitar que tenga que hacer tareas repetitivas o muy pesadas. Trabaja en conjunto con el operario, reemplazando ese pequeño movimiento”.

“Otra de las cosas interesantes es cómo está contemplado por las marcas internacionales. En Tierra del Fuego se trabaja en conjunto con marcas internacionales que auditan todo el tiempo el proceso productivo. Y están pudiendo hacer la auditoria en tiempo real gracias a la inteligencia artificial y la industria 4.0”, sostuvo Vainman.

Por su parte, Pallaro explicó cómo la inteligencia artificial impacta en la educación: “Cuánto tiempo nos privábamos sin entender lo que los datos nos decían. Es un capítulo más de la carrera de la humanidad de servirse de la tecnología para funcionar mejor. Hay mucha gente que preparar, porque las transiciones son complejas. Todas las actividades están en esa línea. A los estudiantes les decimos que hay que abrazar las tecnologías, comprenderlas. Gran parte de cualquier trabajo es entender las tecnologías. No hay un reemplazo de actividades, hay reemplazos de tareas”.