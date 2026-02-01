El Chaqueño Palavecino defendió su show con Javier Milei y aseguró: "Es un respeto a la autoridad"

El cantante salió al cruce de las críticas que recibió en Cosquín por cantar con el Presidente y recordó que ya invitó a otros presidentes al escenario.

El Chaqueño Palavecino defendió su actuación junto al presidente Javier Milei en Jesús María y respondió a las críticas de Luciana Jury y Susy Shock , quienes lo acusaron de “alcahuete del poder” en Cosquín. El artista afirmó que se trató de un gesto de respeto institucional y recordó que ya había compartido escenario con otros mandatarios.

El cantante recordó que también invitó a Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Néstor Kirchner cuando ejercían la Presidencia y relativizó la polémica por su gesto hacia el actual mandatario.

“Es un respeto a la autoridad, ¿no? He cantado con tantos, tantos tomadores de vino. Así que compartir este momento lindo. No, no dice nada malo, solo cantar”, expresó en radio Mitre, y aclaró de manera tajante: “ Alcahuete no soy”.

“Lo que menos traté en mi vida es ser alcahuete”, insistió el referente del folklore argentino sobre su decisión de subir al Presidente al escenario del Festival de Doma y Folklore de Jesús María , y sentenció: “Aparte, no sé quiénes son, de dónde vienen, qué han hecho”.

El músico salteño explicó además que la presencia de Milei arriba del escenario no estaba prevista de antemano , sino que surgió de manera espontánea cuando lo vio en el palco de invitados.

“Lo vi, lo saludé y me pidió que cantara Amor salvaje. Y le dije ‘bueno, venga, suba y cante’. Y cantamos, como una persona más. Estaba tan contento. Me dijo que no le hiciera pasar papelones”, relató.

Por último, Palavecino remarcó que “hubo un montón de dichos que no vienen al caso”, aunque aseguró que en el ambiente están “acostumbrados” a este tipo de situaciones, y agregó: “El gobernador de Salta (Gustavo Sáenz) cantó conmigo y con tantos otros”.

El Chaqueño Palavecino fue expulsado de la Asociación Federal de Raíces Criollas tras compartir escenario con Javier Milei

Luego de su participación en el Festival Nacional de la Doma y el Folklore de Jesús María, que contó con la presencia del presidente Javier Milei, el Chaqueño Palavecino fue expulsado de la Asociación Federal de Raíces Criollas, lo que generó un fuerte revuelo dentro del mundo del folklore.

A través de un comunicado, la entidad dio a conocer su decisión, argumentando que la actuación del cantante en un acto popular junto al mandatario resulta “incompatible con la esencia criolla” y que "las expresiones y el marco político en el que se desarrolló dicho evento no representan ni reflejan los valores históricos, culturales y sociales" de la agrupación.

“Nuestros valores históricos están del lado del pueblo, no del poder”, señalaron, marcando que la imagen del artista junto al Presidente no fue interpretada como un gesto aislado, sino como una contradicción respecto del movimiento cultural que representan.

Chaqueño-Plavecino-2.jpg El Chaqueño Palavecino fue expulsado de la Asociación Federal de Raíces Criollas.

En ese senntido, enfatizaron: "Raíces Criollas nació y se consolidó defendiendo el folclore como expresión del pueblo, de la solidaridad, de la justicia social y de una cultura profundamente arraigada en la identidad nacional".

"La Asociación Federal de Raíces Criollas continuará trabajando por un folclore comprometido con su gente, su historia y su futuro", concluyeron.