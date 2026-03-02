Invento millonario: el nuevo protector solar con mayor protección que no te dejará la piel blanca + Seguir en









Con un drama que afecta a millones de personas, este grupo de científicos consiguió mejorar un producto muy utilizado.

Esta crema espera poder terminar con el drama de muchos ususarios que se niegan a protegerse del sol. Freepik

El cuidado de la piel en verano mueve millones en ventas, pero un problema clásico sigue alejando a la gente: las manchas blancas. Muchas personas prefieren no usar cremas solares porque hay algunos detalles estéticos que producen incomodidad en la piel de su cara y cuerpo.

Frente a esta queja de todos los días, un grupo de científicos logró un avance que promete cambiar la experiencia de uso. Este nuevo desarrollo busca terminar con el rechazo a estos productos para que la gente se proteja del sol sin renegar frente al espejo.

Protector Solar millones Freepik El uso de este producto es necesario para muchos que sufren con la exposición al sol. Freepik Adiós al aspecto blanco del protector solar: de qué trata este invento Un equipo de investigadores de la Universidad de California armó una nueva fórmula usando óxido de zinc. Este mineral siempre fue el más efectivo para frenar los rayos del sol, pero la idea principal de este proyecto fue mejorarlo para que no deje rastros.

La gran diferencia de este invento es que les cambiaron la forma a los componentes de la crema. Mientras que los protectores comunes usan partículas redondas que se amontonan y reflejan la luz blanca, estos científicos usaron calor a 900º para modificarlas.

Al someter el material a esa temperatura, lograron darles a las partículas una forma similar a una estrella de cuatro puntas, un avance esperado por muchos consumidores. Esta nueva estructura evita que los componentes se pegoteen en la cara y logra que la crema sea totalmente transparente.

El objetivo de este invento La meta de este avance es que la gente deje de poner excusas estéticas y use protección solar todos los días. La investigadora a cargo contó que su propia frustración por cómo le quedaba la crema en su piel fue lo que la empujó a buscar una solución. Desde el lado médico, el plan es reducir los casos de cáncer de piel logrando que el hábito de cuidarse sea invisible. Si la crema no se nota, los expertos creen que millones de personas van a empezar a protegerse del sol sin pensarlo dos veces. En cuanto a su venta, el producto todavía no tiene un precio definido porque sigue en la etapa de pruebas médicas. Una vez que llegue a las farmacias, se espera que este cambio en la forma de hacer protectores marque un antes y un después en la salud.

