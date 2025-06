Invirtió sólo 20 dólares en un dominio y ganó casi 3 millones: la historia de Cris Clark

Ganar dinero con internet suena a fantasía, pero hay quienes lo lograron. Chris Clark apostó por un dominio y, sin esperarlo, terminó embolsando millones de dólares . No fundó una empresa ni buscó inversores: solo vio lo que otros ignoraban y esperó el momento justo para dar el golpe.

El primer año no tuvo resultados. Tampoco el segundo. Pero Clark no vendió ni canceló el dominio. Con el tiempo, observó que otras operaciones similares se cerraban por cifras millonarias. Cuando vio que vodka.com se vendió en tres millones, supo que su momento podía llegar.

En 2008, a través de una plataforma especializada, puso en venta pizza.com. Las ofertas iniciales no fueron tan impactantes, pero a medida que pasaban los días el interés creció. De 500.000 se pasó a dos millones, hasta que finalmente aceptó una propuesta de 2,6 millones de dólares.

La historia de Clark se convirtió en un caso de estudio: no desarrolló software, no abrió locales, no vendió pizza. Solo detectó una palabra clave y esperó. Su caso demuestra que, en el mundo digital, una idea simple puede generar una fortuna.