Encontraron en Belgrano al joven de 18 años que era buscado en Caballito + Agregar ámbito en









Román Coronel había salido de su casa el lunes con una valija y u$s10.000. La Policía lo localizó el martes por la noche en un hotel, donde dijo que se había ido por decisión propia.

Román Coronel fue encontrado en buen estado de salud el martes por la noche en un hotel de Belgrano.

Román Coronel, el joven de 18 años que era buscado desde el lunes en el barrio porteño de Caballito, fue encontrado en buen estado de salud el martes por la noche en un hotel de Belgrano. Según trascendió, les dijo a los policías que no había sido víctima de ningún delito y que quería independizarse de sus padres.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La Policía de la Ciudad lo localizó cerca de las 23 en un establecimiento situado en las inmediaciones de Cabildo y Quesada. El hallazgo puso fin a la búsqueda iniciada por su familia, que había perdido contacto con él después de que saliera de su departamento con una valija, una mochila y u$s10.000 retirados de una caja fuerte.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Román Coronel salió de su edificio en Caballito y subió a un auto de aplicación. Cómo fue la búsqueda de Román Coronel Las cámaras de seguridad del edificio donde vivía con su madre y sus hermanos registraron sus movimientos el lunes. De acuerdo con la reconstrucción, Coronel bajó del ascensor a las 9.30 y salió del inmueble alrededor de las 12.30. En la esquina de Pedro Goyena y Malvinas Argentinas subió a un auto de aplicación con sus pertenencias.

Su madre, Carolina, advirtió que no estaba en la casa cuando regresó de trabajar. Al revisar el departamento, encontró la habitación del joven revuelta y constató que faltaban ropa, una valija y dinero de su caja fuerte.

La familia intentó comunicarse con él y consultó a personas de su entorno, pero no logró establecer dónde se encontraba. Según relató la mujer a TN, el teléfono dejó de registrar consumo de datos el lunes a las 19.20.

La denuncia fue presentada en la Comisaría Vecinal 7B y se abrió una causa por averiguación de paradero, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1. Tras el hallazgo, quedó sin efecto la búsqueda.

Temas Caballito

desaparición