La artista que creó el aroma a Gardel lanza la primera asociación de perfumistas independientes + Seguir en









La Asociación se presenta el 16 de abril en Buenos Aires. La impulsa Nina Lamaison, artista olfativa, que busca impulsar un sector que carece de formación.

Nina Lamaison, creó la Asociación Civil de Perfumistas Independientes de Iberoamérica (ACIPI).

El próximo 16 de abril se presentará oficialmente la Asociación Civil de Perfumistas Independientes de Iberoamérica (ACIPI). Será la primera entidad de alcance regional que reúne a creadores de fragancias independientes de América Latina, con el objetivo de profesionalizar el sector y proyectarlo al mercado internacional.

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La asociación está presidida por Nina Lamaison, perfumista y artista olfativa formada en Francia, España y Estados Unidos. "Esto surge de la necesidad de que la gente no sufra el camino. Somos pocos en Argentina porque falta capacitación, acceso a la información y posibilidad de práctica. Es todo muy costoso”, explicó Lamaison.

Un sector sin estructura Hasta ahora, los perfumistas independientes de la región trabajaban de forma aislada, sin representación ni redes de colaboración. La oferta académica en Argentina es escasa y la formación especializada requiere capacitaciones en el exterior con costos elevados. ACIPI se propone revertir eso profesionalizando al sector, construyendo redes entre creadores y proveedores, y fomentando la formación e investigación olfativa.

Lamaison trabaja en Buenos Aires, donde exhibe y vende sus fragancias en la galería Osmotique en la calle Adolfo Alsina. Se trata de una perfumería artística donde cada frasco encierra una historia. Desde allí, vende sus productos tanto a nivel local como al exterior.

Su trabajo cruza la perfumería artística con la identidad cultural. En su exposición “Hay olor a historia argentina”, creó fragancias que representan a figuras históricas como Carlos Gardel, con notas de gomina o los soldados de Malvinas, obra que se expondrá en el Museo Malvinas el 2 de abril. También recreó el aroma de Maradona, Eva Perón y el mate, entre otros símbolos argentinos. "A cada figura le hago un aroma que tiene que ver con ellos. Aplico técnicas mixtas de la perfumería bajando conceptos culturales”, señaló.

Además de crear, Lamaison dicta residencias en el oficio y realiza catas de materias primas para que el público entienda cómo se formula una fragancia. En paralelo, trabaja en un plan para llevar sus fragancias a Europa, el principal mercado de perfumería de autor a nivel mundial.

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