La aviación global redefine su modelo de negocio en tiempo real para sobrevivir a la suba del combustible

Las líneas aéreas se ven obligadas a acelerar procesos de transformación que, en condiciones normales, hubieran llevado años. Además de subir tarifas, rediseñan vuelos, rutas y frecuencias e incorporan inteligencia artificial.

Aerolíneas Argentinas adoptó medidas en línea con lo que está ocurriendo con la industria a nivel global.

La aviación comercial global atraviesa una etapa de crisis que combina factores geopolíticos, energéticos y financieros, derivados principalmente de la guerra en Medio Oriente. El bloqueo del Estrecho de Ormuz estranguló el suministro global de combustibles, que hizo duplicar el costo del jet fuel en apenas dos meses.

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En este contexto, las líneas aéreas tuvieron que empezar a redefinir su modelo de negocio sobre la marcha. Ya no solo buscan ser rentables, sino simplemente viables , implementando medidas de cirugía de alta complejidad.

El primer paso, que fue trasladar los mayores costos a sus tarifas , dio lugar a una combinación de acciones defensivas : la reducción de oferta de asientos, la optimización extrema del consumo de combustible, el rediseño de redes de rutas y la incorporación acelerada de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia operativa.

Ningún tipo de empresa quedó a salvo de este impacto. Afecta tanto a aerolíneas tradicionales (legacy) como a las low cost, sin importar tampoco la región en que se mueven ni su cercanía con los focos de conflicto bélico internacional.

El grupo alemán Lufthansa se convirtió en el primer gran actor en tomar decisiones estructurales de gran escala. La compañía anunció la cancelación de 20.000 vuelos hasta octubre próximo como parte de un plan de emergencia para reducir el consumo de combustible y preservar sus reservas en un escenario de escasez potencial.

La medida afecta principalmente rutas de corta distancia y representa aproximadamente el 1% de su programación global. Pero los analistas del sector interpretan que su significado va más allá del número: marca el inicio de un ajuste sistémico en la industria.

El recorte se complementa con otras decisiones de fondo. Lufthansa aceleró el cierre de su filial regional CityLine, retiró aviones antiguos menos eficientes y avanzó con un plan de reducción de costos que incluye el recorte de miles de puestos administrativos.

Solamente la cancelación de vuelos le permite economizar unas 40.000 toneladas de jet fuel, en un contexto donde el precio del insumo se dispara más del 100% en lo que va del año.

El impacto se extiende a otras compañías del grupo, como ITA Airways, Swiss, Austrian Airlines y Brussels Airlines, que también ajustan su operación dentro de una estrategia coordinada.

En paralelo, aerolíneas como KLM y Air France aplicaron recortes selectivos de vuelos y optimización de frecuencias, mientras revisan sus redes para priorizar rutas más rentables y de mayor ocupación.

Menos cantidad de vuelos en América latina y Estados Unidos

En Estados Unidos, el enfoque es más gradual pero igualmente significativo. Compañías como Delta Air Lines adoptan ajustes operativos que incluyen reducción puntual de vuelos y cambios en la programación.

La compañía estadounidense ya inició un recorte del 3,5% de su red global, buscando recuperar unos u$s1.000 millones en costos operativos mediante la eliminación de destinos secundarios con baja ocupación.

American Airlines, la aerolínea más grande del mundo, informó al mercado una reducción de su proyección de ganancias para este año hasta un rango cercano a la línea de pérdidas. Y estimó que tendrá que destinar unos u$s4.000 millones extra en combustibles este año.

Una de las medidas inmediatas que adoptó fue aplicar un aumento de u$s10 en las tarifas por equipaje despachado para la primera y segunda valija. Y de u$s150 para la tercera, en vuelos nacionales e internacionales de corta distancia.

Southwest Airlines hizo algo parecido, con ajuste de tarifas en la contratación de servicios adicionales. Además redujo algunos beneficios para los pasajeros de clase económica.

Por su parte, Air Canada avanza en medidas de eficiencia operativa que incluyen ajustes en velocidad de vuelo, reducción de peso a bordo y optimización de rutas mediante sistemas digitales avanzados. La estrategia refleja otra dimensión del problema: la necesidad de equilibrar costos crecientes con mercados de largo alcance altamente dependientes del combustible.

La compañía canadiense confirmó que cancelará temporalmente sus vuelos hacia el aeropuerto JFK de Nueva York entre el 1 de junio y el 25 de octubre de 2026 desde sus hubs en Toronto y Montreal. También suspenderá su ruta hacia Salt Lake City a partir del 30 de junio.

En América latina, Aerolíneas Argentinas decidió recientemente desprogramar los vuelos directos que tenía previsto realizar con Airbus A330 entre Córdoba y Miami a partir de junio de este año. La razón esgrimida tiene que ver con una caída en la demanda.

Sin embargo, mantiene las frecuencias al mismo destino en vuelos que exigen escalas y realizados con aviones más chicos B-737 Max, desde Córdoba, Rosario y Tucumán por el Mundial de fútbol. Se informó además que la ruta desde Ezeiza a Miami aumentará su frecuencia.

La compañía estatal argentina ya comenzó a aplicar un recargo temporal por combustible ("fuel surcharge") en todos sus pasajes debido al aumento de los costos del petróleo. El cargo extra es de $7.500 pesos argentinos por tramo en vuelos nacionales (cabotaje), y entre 10 y 50 dólares estadounidenses por tramo en rutas regionales e internacionales.

Inteligencia artificial y sostenibilidad para ahorrar combustible

Por fuera de las políticas de recortes, ITA Airways (ex Alitalia) anunció que incorporará tecnología para acelerar la optimización del consumo de combustible mediante inteligencia artificial.

La compañía italiana ya ha logrado reducciones significativas y está en camino de alcanzar más de 7.100 toneladas de ahorro de combustible y más de 22.100 toneladas de CO entre 2025 y 2026.

El nuevo sistema, denominado SITA OptiFlight, permite calcular el perfil de ascenso más eficiente para cada vuelo ajustando la velocidad del aire, la aceleración, las transiciones de altitud y otros parámetros, utilizando analítica predictiva, aprendizaje automático y datos meteorológicos en 4D para todas las aeronaves de la flota.

Esta tendencia a la incorporación acelerada de inteligencia artificial para gestionar el uso de combustible se está expandiendo. Las aerolíneas utilizan algoritmos para optimizar rutas en tiempo real, ajustar velocidades de crucero y reducir tiempos de espera en pista.

Estas herramientas permiten ahorrar pequeñas cantidades de combustible en cada vuelo, que multiplicadas por miles de operaciones generan un impacto significativo en los costos totales.

En este contexto, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advirtió recientemente que el encarecimiento del combustible -que históricamente representa entre el 20% y el 30% de los costos operativos de una aerolínea- puede “alterar de forma permanente” la economía del sector.

La entidad advierte que, en un escenario de precios elevados sostenidos, las compañías se ven obligadas a acelerar procesos de transformación que, en condiciones normales, hubieran llevado años.

Entre estos cambios, la IATA destaca la necesidad de renovar flotas hacia aviones más eficientes, rediseñar redes de rutas con foco en rentabilidad y avanzar en la adopción de combustibles sostenibles como alternativa a largo plazo.