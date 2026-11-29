El cantante galés mantuvo una presencia destacada en escenarios de Europa y Estados Unidos durante varias décadas.

Tom Jones construyó una de las trayectorias más extensas de la música popular internacional . Nacido en Gales, el cantante pasó de actuar en pequeños clubes nocturnos a convertirse en una figura reconocida en escenarios de Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo. A sus 86 años, su nombre sigue asociado con grandes éxitos, presentaciones multitudinarias y una carrera que atravesó más de seis décadas con la que construyó una fortuna millonaria .

Su patrimonio también despierta curiosidad. Su fortuna es de u$s300 millones , una cifra que lo ubica entre los artistas británicos con mayores patrimonios estimados. La valoración contempla los ingresos acumulados durante su carrera musical, sus actuaciones en vivo, los contratos televisivos y sus inversiones inmobiliarias.

Thomas John Woodward nació el 7 de junio de 1940 en Treforest, cerca de Pontypridd, en el sur de Gales. Su familia tenía una estrecha relación con la industria minera : su padre, Thomas Woodward, trabajaba en las minas de carbón de la región, una actividad que marcaba buena parte de la vida económica de aquella comunidad.

Construyó una extensa carrera internacional que lo convirtió en una de las voces más reconocidas de la música británica.

Durante su adolescencia, Jones dejó la escuela y realizó distintos trabajos manuales . Mientras tanto, comenzó a cantar por las noches en clubes y espacios musicales locales. Esa combinación de empleos y actuaciones fue parte de sus primeros años, antes de que pudiera vivir exclusivamente de la música.

Su oportunidad llegó a mediados de los años 60, cuando firmó un contrato con Decca Records. En 1965 publicó It's Not Unusual , una canción que rápidamente se convirtió en un éxito internacional y marcó el comienzo de su ascenso. A partir de allí llegaron otros temas que consolidaron su popularidad, como What's New Pussycat?, Green, Green Grass of Home y Delilah . Su voz potente, con una marcada influencia del soul y el rhythm and blues, le permitió diferenciarse de otros cantantes de la época.

El apodo de Tigre de Gales quedó asociado con su personalidad escénica y su manera de interpretar. Su presencia, sus movimientos y su estilo vocal lo transformaron en un artista capaz de convocar públicos de distintas generaciones.

La expansión internacional también tuvo un impacto económico. Sus discos comenzaron a venderse en grandes mercados y sus presentaciones dejaron de limitarse al circuito británico. Con el tiempo, su catálogo musical se convirtió en uno de los principales activos de su carrera.

Giras, Las Vegas y regalías: las fuentes de ingresos que mantienen su patrimonio

Uno de los grandes motores económicos de Tom Jones fueron sus actuaciones en vivo. Durante décadas, el cantante sostuvo una agenda internacional que incluyó teatros, festivales y grandes salas de espectáculos. Un capítulo especial fue su relación con Las Vegas, donde se presentó regularmente entre 1967 y 2011.

La ciudad estadounidense fue una plaza fundamental para artistas de su generación. Los contratos para actuar durante temporadas prolongadas permitían generar ingresos importantes sin depender exclusivamente de los lanzamientos discográficos. Jones consiguió instalarse como una figura habitual del entretenimiento nocturno y convirtió sus presentaciones en un negocio de largo recorrido.

A eso se sumaron las giras internacionales y la venta de discos. A lo largo de su carrera, el artista vendió más de 100 millones de grabaciones, según distintas reseñas biográficas y registros vinculados con su trayectoria.

Otro componente relevante son las regalías musicales. Canciones como It's Not Unusual, Delilah y She's a Lady continúan formando parte del repertorio internacional y generan ingresos mediante reproducciones, licencias, emisiones y otros usos comerciales, de acuerdo con los derechos correspondientes.

También hay que considerar las reediciones, los álbumes recopilatorios y las nuevas grabaciones. Jones no quedó atado únicamente a los éxitos de los años 60: durante las décadas siguientes exploró géneros como el country, el gospel, el blues y el soul.

Esa capacidad para renovar su repertorio le permitió mantener presencia en el mercado discográfico. En 2010, por ejemplo, publicó Praise & Blame, un trabajo con una orientación más cercana al gospel y al blues tradicional, que recibió buenas críticas.

La diversificación de sus ingresos es una de las claves para comprender la estimación de su patrimonio. No depende de una sola canción ni de una única etapa de popularidad, sino de distintas actividades comerciales desarrolladas durante muchos años.

A lo largo de su carrera, el intérprete de Delilah también realizó operaciones inmobiliarias en zonas exclusivas de Estados Unidos. Instagram Tom Jones

Su paso por The Voice UK y el valor de seguir vigente en televisión

La televisión también ocupó un lugar importante en la carrera de Jones. Su participación como entrenador de The Voice UK, el concurso musical británico, comenzó en 2012 y lo acercó a una audiencia que no necesariamente había seguido sus primeros éxitos.

El programa lo mostró en una faceta diferente: además de interpretar canciones, debía evaluar voces, orientar a nuevos artistas y participar de las decisiones del certamen. Compartió el panel con figuras internacionales como will.i.am y Kelly Rowland.

Su regreso al ciclo en distintas temporadas contribuyó a mantener su exposición pública y reforzó su presencia en el mercado británico. La televisión funcionó como una nueva plataforma de visibilidad, aunque no existen cifras públicas que permitan establecer cuánto dinero incorporó específicamente a su patrimonio por esos contratos.

Bienes raíces y negocios: qué hay detrás de los US$ 300 millones estimados

Las propiedades inmobiliarias representan otro capítulo destacado en la historia financiera del cantante. Durante sus años de mayor actividad en Estados Unidos, Jones realizó inversiones en algunas de las zonas residenciales más exclusivas de Los Ángeles.

En 1976, junto con su esposa Linda Trenchard, compró una antigua residencia que había pertenecido al cantante Dean Martin, ubicada en Beverly Hills. El precio de adquisición fue de aproximadamente u$s500.000.

La pareja conservó esa propiedad durante más de dos décadas y finalmente la vendió en 1998 al actor Nicolas Cage por u$s6,47 millones. La operación muestra la valorización que experimentó el inmueble durante esos años.

Ese mismo año, Jones y su esposa adquirieron una villa de estilo mediterráneo en Mulholland Estates, una urbanización privada de Beverly Hills. La propiedad tenía unos 8.143 pies cuadrados y costó aproximadamente u$s2,65 millones.

Después del fallecimiento de Linda, en 2016, el artista decidió dejar Los Ángeles y regresar al Reino Unido. La residencia y un terreno lindero fueron vendidos por un total cercano a u$s11,28 millones.

A los 86 años, Tom Jones mantiene un lugar destacado en la historia del entretenimiento internacional. Su recorrido desde los clubes de Gales hasta los grandes escenarios, sumado a décadas de grabaciones, televisión y operaciones inmobiliarias, explica la magnitud de su riqueza estimada.