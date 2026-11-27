La Compañía Azucarera Los Balcanes cerró la Zafra 2026 con más de 4,6 millones de toneladas de caña molida + Agregar ámbito en









La compañía azucarera cerró la campaña tras 206 días de actividad. En total, alcanzaron los 170 millones de litros de alcohol. La producción de azúcar crudo superó las 100.000 toneladas.

La Compañía Azucarera Los Balcanes finalizó la Zafra 2026 tras 206 días, superando 4,6 millones de toneladas de caña molida.

La Compañía Azucarera Los Balcanes finalizó oficialmente este viernes la Zafra 2026, tras 206 días de actividad en el Ingenio La Florida, el último de sus tres establecimientos industriales en concluir la campaña. La empresa alcanzó una molienda total de 4.629.300 toneladas de caña de azúcar entre sus ingenios La Florida, Aguilares y Cruz Alta, en Tucumán.

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El cierre de la actividad estuvo marcado por la emoción de los trabajadores. El último camión que ingresó a la zona de descarga, identificado con insignias alusivas a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, fue acompañado por bocinazos y el tradicional sonido de la sirena del ingenio. Entre abrazos y lágrimas de emoción, los colaboradores celebraron los resultados de una campaña que demandó meses de intenso trabajo.

El presidente de la empresa, Jorge Rocchia Ferro, expresó su satisfacción por los indicadores productivos alcanzados. “Acabamos de terminar la zafra 2026 con un éxito rotundo. Hicimos más de tres millones de toneladas en La Florida y estamos llegando a los 170 millones de litros de alcohol. El programa de bioetanol está apoyado en Los Balcanes por el volumen que produce”, destacó.

Los Balcanes superó la producción de 100.000 toneladas de azúcar crudo El empresario señaló que la producción de azúcar crudo superó las 100.000 toneladas y agradeció el compromiso de los colaboradores, transportistas y de todos los sectores que participaron de la campaña. Asimismo, reconoció especialmente el trabajo de Catalina Rocchia Ferro, quien estuvo al frente de la Dirección Ejecutiva de la compañía por su contribución a los resultados obtenidos.

Desde la compañía destacaron que, más allá de los indicadores productivos, uno de los aspectos más relevantes de esta campaña fue el compromiso de sus colaboradores, quienes, desde las distintas áreas de trabajo, contribuyeron al cumplimiento de los objetivos establecidos. La empresa también expresó su agradecimiento a los trabajadores y sus familias, a los productores cañeros, transportistas y proveedores que acompañaron el desarrollo de la actividad durante toda la campaña.

Con estos resultados, Los Balcanes reafirmó su compromiso con el desarrollo productivo de Tucumán y del país, la generación de empleo y el fortalecimiento de la industria sucroenergética argentina. El grupo anunció que concluida la Zafra 2026, la compañía comienza una nueva etapa de trabajo y planificación de cara a la próxima campaña, con el objetivo de superar los resultados alcanzados y continuar consolidando su crecimiento industrial.