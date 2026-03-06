La construcción desaceleró rebote en enero: se expandió un leve 1,2% anual

El indicador del INDEC mostró un avance interanual moderado al inicio de 2026 y prácticamente no tuvo cambios frente a diciembre en la medición desestacionalizada, reflejando una recuperación que pierde impulso.

El inicio de 2026 muestra a la construcción con señales de recuperación, pero con un rebote cada vez más moderado.

La actividad de la construcción mostró en enero una desaceleración en el ritmo de recuperación , al registrar un avance interanual de 1,2% , según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato refleja una mejora moderada frente al mismo mes del año pasado, aunque evidencia que el rebote del sector comienza a perder impulso.

De acuerdo con el informe oficial, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) se mantuvo sin cambios respecto de diciembre en la serie desestacionalizada (0,0%) , lo que sugiere una dinámica prácticamente estancada en el inicio del año.

En términos de tendencia, el índice que mide el ciclo de la actividad marcó una suba mensual de 0,8% , señal de que el sector todavía muestra señales incipientes de recuperación, aunque a un ritmo más moderado que en los meses previos.

El consumo de insumos clave para la construcción mostró un desempeño heterogéneo. Entre los rubros con mayores subas interanuales se destacaron:

Hormigón elaborado: +16,9%

Artículos sanitarios de cerámica: +15,8%

Placas de yeso: +11,7%

Pinturas para construcción: +10,5%

En contraste, otros insumos registraron caídas significativas:

Cales: -15,0%

Ladrillos huecos: -14,9%

Mosaicos graníticos y calcáreos: -13,3%

Hierro redondo y aceros para construcción: -10,0%

Pisos y revestimientos cerámicos: -9,6%

Yeso: -9,3%

Cemento portland: -5,3%

Además, el rubro “resto de insumos” —que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano— mostró un salto interanual de 60,5%.

Empleo y permisos de construcción

En el mercado laboral, los puestos de trabajo registrados en el sector privado de la construcción alcanzaron en diciembre de 2025 los 380.880, lo que implicó una suba interanual de 3,3%. Sin embargo, en el acumulado de 2025 el indicador todavía mostró una leve baja de 0,3% frente al año previo.

Por su parte, la superficie autorizada para la construcción —un indicador adelantado de actividad— registró en diciembre una suba interanual de 7,7%, mientras que en todo 2025 acumuló un crecimiento de 6,2%.

Expectativas moderadas para los próximos meses

Las perspectivas del sector muestran cautela. Según la encuesta cualitativa del INDEC para el período febrero-abril de 2026, la mayoría de las empresas espera que la actividad se mantenga estable.

Entre las firmas que realizan principalmente obras privadas, el 67,7% prevé que el nivel de actividad no cambiará, mientras que el 16,7% anticipa un aumento y el 15,6% espera una caída.

En el caso de las compañías vinculadas a obra pública, el 63,4% estima estabilidad, el 19,5% proyecta crecimiento y el 17,1% anticipa una disminución.

Entre los factores que podrían impulsar la actividad se destacan la mejora de la actividad económica, la estabilidad de precios y la aparición de nuevos planes de obras públicas. En cambio, entre los riesgos aparecen la caída del nivel de actividad, los altos costos de construcción y los atrasos en la cadena de pagos.