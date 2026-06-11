La famosa cadena de hamburguesas que enfrenta una crisis histórica y podría terminar en bancarrota

Entre los altos costos y los nuevos hábitos de consumo, hasta las empresas más establecidas están sufriendo.

Durante décadas, las grandes cadenas de comida rápida parecían inmunes a los vaivenes económicos. Sin embargo, el aumento de los costos laborales, la inflación, la caída del consumo y una competencia cada vez más feroz están poniendo en jaque incluso a las marcas más consolidadas del sector.

En los últimos años, varias empresas reconocidas del rubro gastronómico y comercial atravesaron procesos de reestructuración, cierres de sucursales y concursos de acreedores . La combinación de menores ventas y mayores gastos operativos se convirtió en una amenaza real para negocios que durante décadas lideraron sus mercados.

Ahora, una de las cadenas de hamburguesas más emblemáticas de Estados Unidos enfrenta una de las crisis más graves de su historia. Se trata de Carl's Jr., cuya situación financiera volvió a encender las alarmas tras el anuncio de cierres masivos de locales y problemas de liquidez entre algunos de sus principales franquiciados.

Un emblemático restaurante de los Estados Unidos está en peligro de quiebra.

La historia de Carl's Jr. comenzó en 1941, cuando Carl Karcher y su esposa Margaret compraron un pequeño carrito de hot dogs en Los Ángeles gracias a un préstamo de 311 dólares y apenas 15 dólares de ahorros propios. El negocio tuvo éxito y, pocos años después, la pareja ya administraba varios puestos de comida.

En 1945 abrieron su primer restaurante formal en Anaheim, California, y en 1956 nacieron los primeros locales Carl's Jr., concebidos como una versión más pequeña de aquel establecimiento original. La propuesta basada en hamburguesas a la parrilla y servicio rápido encontró rápidamente una gran aceptación entre los consumidores.

La expansión fue vertiginosa. Durante las décadas de 1960, 1970 y 1980 la empresa multiplicó su presencia en Estados Unidos, superó los 100 restaurantes y luego los 500, convirtiéndose en una de las cadenas de comida rápida más importantes de la Costa Oeste. Además, fue pionera en varias innovaciones dentro del sector y comenzó su expansión internacional.

Carl's Jr. De un carrito de panchos a una cadena de restaurantes. Conocé su historia. Imagen: Business Wire

Con el paso de los años, Carl's Jr. logró establecer miles de puntos de venta en distintos países y construir una identidad reconocible gracias a sus hamburguesas a la parrilla y sus agresivas campañas publicitarias. Actualmente la marca sigue presente en decenas de mercados alrededor del mundo y mantiene más de mil locales en Estados Unidos.

Deudas de millones y locales cerrados: la crisis que podría llevarlos a la quiebra

La alarma se encendió cuando Friendly Franchisees Corporation, uno de los mayores operadores de Carl's Jr. en California, se acogió al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos. La compañía administra decenas de restaurantes de la marca y argumentó que el fuerte incremento de los costos laborales deterioró gravemente su situación financiera.

Según la documentación judicial, el grupo planea cerrar 10 restaurantes y vender otros 49 establecimientos. La empresa aseguró que enfrenta problemas de liquidez para afrontar salarios, alquileres e insumos, en un contexto marcado por una menor demanda de los consumidores y una competencia cada vez más intensa dentro del mercado de comida rápida.

Restaurante Los altos costos de funcionamiento lo llevaron a tener deudas impagables y tener que reestructurarse. Imagen: Freepik

Los informes financieros también muestran pérdidas superiores a los u$s600.000 mensuales pese a registrar ingresos por más de u$s6 millones al mes. Entre las causas señaladas aparecen el aumento del salario mínimo para trabajadores de comida rápida en California, la caída de ventas y una supuesta falta de innovación y apoyo comercial por parte del franquiciante.

Si bien la casa matriz aclaró que la crisis afecta únicamente a este franquiciado y no a toda la cadena, los problemas reflejan las dificultades que atraviesa el sector.

El desenlace del proceso de reorganización será clave para determinar si los locales encuentran nuevos compradores o si parte de ellos termina bajando sus persianas definitivamente, en lo que podría convertirse en uno de los capítulos más complejos de la historia reciente de Carl's Jr.