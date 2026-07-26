Juan Sebastián Verón sorprendió a la hinchada de Estudiantes con una promesa inesperada: de qué se trata

El presidente del Pincha sorprendió a los hinchas con una declaración que rápidamente se volvió viral durante una campaña institucional.

Juan Sebastián Verón revolucionó a los hinchas de Estudiantes de La Plata luego de anunciar que podría volver a entrenarse para disputar un partido oficial si el club alcanza los 100 mil socios . La promesa surgió durante una campaña institucional para ampliar la masa societaria y generó entusiasmo entre los fanáticos.

La declaración del actual presidente del Pincha apareció a partir de una interacción en sus redes sociales, donde un hincha lo desafió a regresar a las canchas si la institución alcanzaba esa cifra histórica. La respuesta de la Brujita llegó pocas horas después y sorprendió por su contundencia.

El pedido del simpatizante fue directo: “¿Si llegamos a los 100 mil jugás un partido de Libertadores?” . Lejos de esquivar la propuesta, Verón respondió con una frase que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del club.

“A las 100 mil me entreno para jugar un partido oficial en UNO” , escribió el exfutbolista, acompañado por emojis alusivos a Estudiantes y un gesto de compromiso con la iniciativa.

La campaña para alcanzar los 100 mil socios en 2030 generó una nueva promesa del presidente al pueblo pincharrata.

La promesa tomó mayor dimensión porque Verón ya protagonizó un regreso histórico al fútbol profesional después de haberse retirado. El exmediocampista había dejado la actividad en junio de 2012 , pero cuatro años después aceptó volver a jugar con una condición vinculada al nuevo estadio de Estudiantes.

En 2016, la Brujita había prometido regresar si los hinchas lograban vender el 65% de los palcos del estadio UNO, objetivo que finalmente se cumplió. Como consecuencia, volvió a ponerse los botines a principios de 2017 para disputar la Copa Libertadores con 42 años.

La Brujita es uno de los máximos ídolos de la historia de Estudiantes de La Plata y actualmente preside la institución.

Aquella vuelta generó una enorme expectativa entre los hinchas del Pincha, que pudieron verlo nuevamente dentro de una cancha en partidos oficiales. El presidente-futbolista disputó cinco encuentros en el máximo torneo continental, mostró parte de su característica calidad técnica y dejó momentos destacados con su tradicional pegada.

Su último partido oficial fue el 25 de mayo de 2017, cuando Estudiantes derrotó 1-0 a Botafogo. Con 42 años, Verón cerró así una etapa única en la historia reciente del club, combinando su rol dirigencial con el regreso a la actividad profesional.

El objetivo de Estudiantes para 2030

La nueva promesa apareció en el marco de una campaña que busca que Estudiantes alcance los 100 mil socios para 2030, una meta que apunta a fortalecer el vínculo entre la institución y sus hinchas.

El mensaje de Verón generó una rápida repercusión en La Plata y volvió a instalar la posibilidad de una nueva aparición dentro del campo de juego. Aunque actualmente tiene 51 años y permanece alejado de la competencia oficial desde 2017, su antecedente de regreso mantiene abierta la ilusión de los fanáticos.

La Brujita, ídolo y presidente del club, volvió a quedar en el centro de la escena con una promesa que combina identidad, pertenencia y una historia de regresos que ya forma parte de la memoria de Estudiantes.