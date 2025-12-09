Todos lo conocen por crear la app más famosa del mundo, pero ¿qué está haciendo Mark Zuckerberg hoy en día? + Seguir en









La vida del empresario cambió en los últimos años y su proyecto más ambicioso crece dentro de las tecnologías digitales.

Mark Zuckerberg sigue mejorando su patrimonio día a día con sus proyectos.

Mark Zuckerberg se convirtió en una de las figuras más influyentes del sector tecnológico desde que lanzó Facebook hace más de veinte años. El impacto de esa red social abrió el camino para un negocio global que hoy abarca múltiples plataformas.

El tiempo pasó, su empresa creció y él mantuvo un rol importante dentro del desarrollo digital. Con nuevas apuestas y una fortuna que no para de crecer, Zuckerberg sigue al frente de Meta IA, que apunta a liderar la próxima etapa de internet.

Mark Zuckerberg Gentileza - GQ España ¿Quién es Mark Zuckerberg? Mark Elliot Zuckerberg nació el 14 de mayo de 1984 en White Plains, Nueva York. Pasó su infancia en Dobbs Ferry, junto a sus tres hermanas, quienes lo impulsaron a acercarse a las computadoras desde chico. Su padre favoreció su contacto con la tecnología y esa curiosidad lo llevó a experimentar con programas y sistemas antes de llegar a la universidad.

Ingresó a Harvard para estudiar Ciencias de la Computación, aunque su paso por la institución fue breve. Durante su segundo año creó, junto con un grupo de compañeros, una plataforma pensada para conectar estudiantes. Ese proyecto se llamó Facebook y el éxito fue tal que decidió abandonar la universidad para concentrarse en la red social. Esa decisión definió el rumbo de su vida profesional.

¿En qué trabaja Zuckerberg para mejorar su imperio? Meta, la compañía que reúne Facebook, Instagram y WhatsApp, atraviesa una nueva etapa marcada por el impulso a la inteligencia artificial y la realidad virtual. En 2025, las acciones de la empresa tuvieron una suba del 16%, lo que sumó más de 35 mil millones de dólares a su patrimonio personal.

Uno de los planes más fuertes de Meta apunta a transformar la forma en que se crean y distribuyen los anuncios dentro de sus plataformas. Zuckerberg busca que la inteligencia artificial tenga un rol central en la elaboración del contenido publicitario y en su circulación interna. Además, mantiene su apuesta por los dispositivos vinculados a experiencias inmersivas, una línea que continúa creciendo dentro del ecosistema tecnológico de Meta. Fortuna de Mark Zuckerberg Con el crecimiento de Meta durante el último año, Zuckerberg ocupa el tercer puesto entre las personas más ricas del planeta. Su patrimonio se acerca a los 237.900 millones de dólares, impulsado por el buen rendimiento de las acciones de la empresa.