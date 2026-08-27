La nueva La Serenísima recibe u$s30 millones para cancelar deuda: el primer movimiento de Arcor y Danone

A poco más de tres semanas del inicio del joint venture, la compañía avanza con un refuerzo patrimonial destinado a aliviar sus obligaciones financieras. Al cierre de junio registraba pasivos por $672.649 millones y acababa de afrontar un vencimiento de unos u$s111 millones.

Con el joint venture operativo, la primera señal de la nueva conducción pasa por las cuentas de Mastellone.

La nueva etapa de La Serenísima ya tiene su primer movimiento financiero concreto . A poco más de tres semanas de que Arcor y Danone pusieran en marcha el joint venture que concentra el negocio lácteo, el vehículo societario creado por ambas compañías acordó aportar u$s30 millones a Mastellone Hermanos para cancelar deuda bancaria.

El aporte será realizado por La Serenísima Unida S.A. (LSU) , la sociedad que concentra las participaciones de Arcor y Danone en Mastellone, bajo la modalidad de aporte irrevocable a cuenta de futuras suscripciones de acciones. El directorio de Mastellone aprobó la operación y estableció que los fondos serán utilizados para cancelar deuda bancaria.

La decisión llega poco después de que comenzara a funcionar formalmente el joint venture y muestra uno de los primeros pasos de la nueva conducción sobre la compañía. El objetivo inmediato es fortalecer la posición financiera de Mastellone y reducir parte de su endeudamiento bancario.

El movimiento se produce, además, en un momento particular para la empresa. Durante el primer semestre, Mastellone canceló el Bono Internacional Serie G por aproximadamente u$s111 millones , una obligación emitida en 2021. El pago se financió mediante una nueva colocación de obligaciones negociables en el mercado de capitales local, complementada con préstamos bancarios de corto plazo.

El último balance disponible, cerrado al 30 de junio de 2026 , permite dimensionar la situación financiera sobre la que se produce este primer desembolso. Mastellone registraba pasivos totales por $672.649 millones , de los cuales $436.930 millones correspondían a pasivos corrientes y $235.719 millones a obligaciones de largo plazo.

El patrimonio total de la compañía ascendía a $393.320 millones, mientras que el índice de solvencia se ubicó en 0,58, por debajo del 0,67 registrado un año antes. La liquidez corriente, en tanto, se mantuvo prácticamente estable, en 1,09 frente a 1,10 en junio de 2025.

En este contexto, los u$s30 millones tendrán un destino financiero concreto. Mastellone utilizará esos fondos para cancelar deuda bancaria, después de haber recurrido durante el semestre a nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente al vencimiento del bono internacional.

La situación financiera se combinó durante los primeros seis meses del año con una presión sobre los márgenes. En su reseña, la compañía explicó que sus resultados fueron afectados por un desequilibrio entre costos y precios de venta, aunque señaló que hacia el cierre del semestre comenzó a observar una mejora en algunos indicadores.

Más ventas y exportaciones, pero con los márgenes como desafío

En el plano operativo, los números del primer semestre muestran algunos signos favorables. Mastellone informó un incremento de 0,6% en el volumen vendido en el mercado doméstico, mientras que las exportaciones crecieron 21,7%. En total, la compañía comercializó 362 millones de litros de leche, contra 354 millones en el mismo período de 2025.

La empresa también destacó una mejora en el margen bruto y anticipó expectativas positivas para la segunda mitad del año, apoyadas en una recuperación gradual de los márgenes, el crecimiento de las ventas y un mayor control de costos y gastos.

En ese escenario, los u$s30 millones representan el primer desembolso concreto de la nueva estructura accionaria. El destino de los fondos marca una prioridad inicial mientras Arcor y Danone avanzan con la integración del negocio y el reordenamiento de las cuentas de Mastellone.

El cambio de control se concretó formalmente el 7 de julio, cuando el 51,323% del capital accionario que estaba en manos de la familia Mastellone y Dallpoint Investment pasó a Bagley Argentina, sociedad vinculada a Arcor.

Ahora, con el joint venture operativo, la primera señal de la nueva conducción pasa por las cuentas de Mastellone. El desafío será consolidar la mejora en las ventas y exportaciones, recuperar márgenes y avanzar en la reducción de las obligaciones financieras de la compañía.