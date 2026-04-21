Más de 1.000 millones a 15 años de su muerte: la fortuna que generó Michael Jackson

Después de su fallecimiento, el patrimonio del rey del pop sigue aumentando, debido a los distintos negocios de los que fue parte en vida.

Construir un legado en el mundo artístico no es una tarea fácil, mucho menos uno que genere miles de millones de dólares incluso después de haber dejado este mundo. Ese es el caso de Michael Jackson , quien, pese a su muerte, aún tiene detrás suyo un patrimonio que aumenta constantemente con el correr de los años.

Todo lo que hizo durante su carrera es fundamental, pero no solo eso alimenta o disminuye dicha fortuna: este caso se convirtió en algo único, ya que ese dinero pasó de ser una herencia para sus hijos a una empresa que gestiona producciones pasadas y actuales que siguen en circulación.

El patrimonio de Michael Jackson acumuló unos 1.7 mil millones de dólares desde 2009, una cifra que dimensiona cuánto siguió produciendo su nombre después de su muerte. En esa estructura, la música siguió siendo una fuente central, pero no fue la única. El dinero también llegó por acuerdos comerciales, uso de su imagen y proyectos puntuales que mantuvieron su obra en circulación.

Dentro de ese esquema aparece el caso de This Is It , la película estrenada tras su fallecimiento con material de los ensayos de la gira que nunca llegó a concretarse. Ese lanzamiento se convirtió en una de las primeras grandes entradas de dinero, recaudó 360 millones y ayudó a la recuperación económica en un momento delicado.

Después se sumaron otros negocios vinculados a su universo artístico , entre ellos especiales televisivos, relanzamientos de material y nuevos acuerdos que siguieron explotando su imagen.

Los documentos públicos también muestran movimientos mucho más concretos dentro de 2021. En esos 12 meses, el patrimonio declaró más de 46 millones de dólares en ingresos. Dentro de ese total, 308.673 dólares fueron por regalías e ingresos residuales, con pagos ligados a The Wiz, la película musical de 1978 inspirada en El mago de Oz en la que Michael Jackson actuó junto a Diana Ross.

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Increíbles gastos en servicios legales

El tamaño de los ingresos no evitó que una parte enorme del dinero terminara absorbida por gastos. Los documentos de 2021 muestran que el patrimonio tuvo costos administrativos muy altos, varios de ellos ligados a servicios legales y consultorías. Solo en abogados se pagaron más de 4.5 millones de dólares a estudios como Ziffren Brittenham y otros despachos. A eso se sumaron 150 mil dólares en consultores, 146 mil en seguros, 881.176 en almacenamiento de instalaciones y 254 mil en contratistas independientes.

La estructura también destinó casi 8 millones de dólares a honorarios de un codirector ejecutivo y creativo, un monto que muestra hasta qué punto su fortuna funciona como una empresa de gran escala y no como una simple herencia. Los propios administradores sostuvieron que esos desembolsos fueron parte del proceso que permitió sacar al patrimonio de una situación crítica después de 2009.

El argumento es que, tras la muerte del cantante, estaba cerca de la insolvencia y que la gestión posterior permitió convertir ese panorama en una fortuna valuada en más de 2 mil millones de dólares.

División de la herencia y el enojo de Paris Jackson

La herencia de Michael Jackson tiene como principales beneficiarios a sus tres hijos, Prince, Paris y Bigi, además de su madre Katherine Jackson. Los papeles judiciales detallan cuánto recibió cada uno en pagos y gastos cubiertos, pero las tensiones no quedaron exentas.

Paris Jackson recibió 3.2 millones de dólares, más otros 10 mil para la construcción de una vivienda. Además, el patrimonio cubrió su alquiler mensual de 18.5 mil dólares, 20 mil en viajes y alrededor de 100 mil para la producción del video musical de Let Down, una canción de su álbum Wilted.

Prince Jackson recibió 2.1 millones de dólares. Entre los gastos cubiertos figuraron 25 mil dólares en matrícula, 60 mil en eventos y otros desembolsos en nafta, ropa y valet parking. En el caso de Bigi Jackson, el patrimonio cubrió más de un millón de dólares en gastos, entre ellos más de 28 mil en matrícula, sumado a la compra y el mantenimiento de la vivienda donde reside.

Hijos Michael Jackson Getty Images Getty Images

En paralelo a esos pagos, aparecieron discusiones por el manejo del dinero. Paris Jackson y otros herederos cuestionaron ciertos desembolsos legales hechos por los administradores y plantearon dudas sobre si esos pagos eran realmente necesarios. Del otro lado, la estructura encargada de manejar el patrimonio respondió que todos los montos estaban justificados por el funcionamiento de una maquinaria financiera compleja, que sigue generando decenas de millones por año.