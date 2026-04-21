El invento que enamoró a millones de gamers: la consola que cambia de forma y revolucionó el mercado + Seguir en









Este aparato llegó para cambiar el juego del gaming, con una propuesta que hará que el usuario pueda optar por distintas maneras de jugar.

La industria del gaming suma una nueva consola que llamará mucho la atención. Freepik

El mundo del gaming mueve miles de millones de dólares al año, convirtiéndose en una de las industrias más rentables del mercado en la actualidad. Distintas compañías compiten a diario para mantener conformes a uno de los grupos de usuarios más exigentes que existen.

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Por esto, están obligados a mostrar innovaciones constantemente, ya que una de las claves de este rubro es ofrecer cosas nuevas al público. Así nació esta revolucionaria consola, la cual trae una característica que la convertirá en una de las alternativas más llamativas de la próxima generación.

Anbernic RG Rotate Anbernic Pantalla giratoria: de qué trata este dispositivo La consola es la Anbernic RG Rotate, un equipo portátil desarrollado por la empresa Anbernic, enfocada en dispositivos para emulación y juegos retro. Su principal característica es un sistema de bisagra que permite girar la pantalla y modificar su forma física.

Ese mecanismo hace que el dispositivo no tenga un único formato. Cerrado, mantiene un diseño compacto que oculta los controles, mientras que, al girar la pantalla, se despliega el sector inferior con la cruceta, botones frontales y gatillos, lo que lo convierte en una consola portátil tradicional.

El diseño incorpora botones L1 y R1 junto con L2 y R2 intercambiables, lo que permite ajustar la altura según la preferencia de uso. A eso se suma una construcción disponible en dos materiales, aluminio o plástico ABS, y dos variantes de color: negro Polar Black y plateado Aurora Silver.

Embed - ANBERNIC RG Rotate Swivel-screen Android handheld – A New Twist on the Square El equipo funciona con sistema Android y, por ende, amplía el tipo de aplicaciones que puede ejecutar. La batería es de 2.000 mAh y, hasta el momento, no se informaron detalles sobre el procesador ni el tamaño final de la pantalla. De consola a reproductor de música: las innovadoras funciones La RG Rotate no está pensada únicamente para jugar. Al trabajar con Android, permite instalar aplicaciones que no están ligadas al gaming, abriendo la puerta a su uso como reproductor de música, contenido multimedia o apps compatibles. Ese enfoque se refleja en el propio diseño. Cuando está cerrada, la consola se asemeja a un reproductor portátil, lo que permite usarla sin necesidad de desplegar los controles. Ese formato tiene sentido en funciones que no requieren botones físicos, como escuchar música o navegar entre aplicaciones. En cuanto al uso como consola, está orientada principalmente a la emulación de sistemas retro.

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